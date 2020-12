ONG: migrantes, en el limbo frente al Covid

Organizaciones civiles reportaron que 3 mil 78 migrantes se han contagiado por Covid-19 en México, al mismo tiempo que criticaron que este sector de la población no ha recibido una atención médica adecuada.

En su informe En la boca del lobo, las asociaciones señalaron que los migrantes han quedado en una situación de vulnerabilidad, porque las estaciones migratorias no estaban equipadas para atender esta emergencia sanitaria, además de que el gobierno federal no delineó una estrategia para cuidar a los extranjeros.

Los tres estados donde hubo una mayor concentración de contagios son la Ciudad de México, con 200; Nuevo León, con 83, y Chihuahua, con 55.

Los venezolanos, estadounidenses y hondureños han sido los más afectados por el virus hasta el 29 de noviembre, según el estudio, y han sido 40 migrantes los fallecidos en la pandemia.

Asimismo, las ONG advirtieron que los migrantes se han contagiado en 18 entidades federativas y dos de éstas concentran el 37.5% de las defunciones: Baja California y Quintana Roo.

Este estudio fue elaborado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJED), el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Asylum Access México y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

En conjunto, estas organizaciones explicaron que para los migrantes el Covid-19 ha sido todo un reto, pues este sector de la población no tiene el equipo necesario para seguir las recomendaciones sanitarias del sector Salud.

"Para los migrantes en tránsito o en espera de asilo en Estados Unidos, seguir recomendaciones sanitarias es un problema mayor: no se pueden mantener en casa porque no la tienen y deben estar en movilidad buscando cómo sobrevivir; carecen de cubrebocas, de gel antibacterial, guantes y a veces hasta sin agua al trasladarse; incluso sin información debido", expresaron las organizaciones.