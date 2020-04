ONGs piden suspender Tren Maya ante emergencia sanitaria por Covid-19

Alrededor de 290 organizaciones civiles de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, las cuales integran la Red de Litigio Estratégico en favor de Comunidades Indígenas y Campesinas de la Península, exigieron al Gobierno Federal cesen todas las actividades del proyecto del Tren Maya, por el riesgo sanitario que representa la pandemia del Covid-19 para la región.

A través de un posicionamiento, la red civil manifestó su preocupación, pues a pesar de la emergencia sanitaria mundial, "el Gobierno Federal pretende mantener las actividades relacionadas con el tren maya, a pesar de que su construcción y desalojo de personas no es esencial en el contexto de la actual pandemia, además de que pone en riesgo la salud y la vida de los trabajadores que tendrán que continuar con las obras de ese proyecto".

También, las organizaciones señalaron que es materialmente imposible realizar solicitudes de información con respecto al avance del proyecto debido a la suspensión de actividades y plazos.

Indicaron que el acuerdo que ordena mantener la construcción del Tren Maya, a pesar de la contingencia, se suma a la opacidad y falta de información con la cual el Gobierno Federal ha manejado este proyecto.

Las organizaciones civiles precisaron que de continuar las actividades de construcción del proyecto en el actual contexto, "sólo se genera un estado de indefensión hacia aquellas personas y comunidades que han manifestado su rechazo u oposición al tren maya".

En un comunicado refirieron la preocupación que existe por continuar con la implementación de proyecto, con el argumento que será detonante del desarrollo de la Península.

También apuntaron que "no existe un proyecto definido, ni la información necesaria para conocer sobre si esta obra en verdad beneficiaría a la población rural e indígena de la península".

El colectivo hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que suspenda la construcción y después de la emergencia sanitaria, inicie un proceso de diálogo real, serio, informado y equitativo que garantice los derechos a la información sobre esa obra, que hasta ahora no ha ocurrido.