ONGs urgen a prevenir violencia de género durante cuarentena

Organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a las autoridades para prevenir la violencia de género durante la Jornada Nacional de Sana Distancia contra el coronavirus (Covid-19), pues hay indicios de que las agresiones contra las mujeres podrían ir en aumento en esta temporada.

Amnistía Internacional, la Red Nacional de Refugios y Equis Justicia para las Mujeres expresaron que un ejemplo de la "incontenible violencia contra las mujeres y las niñas en México" es el presunto feminicidio de la niña Ana Paola ocurrido en Nogales, Sonora, el pasado 2 de abril ya en tiempos de cuarentena por el Covid-19.

Asimismo, la Red Nacional de Refugios indicó que ha habido un incremento de las solicitudes de ayuda de mujeres que huyen de sus hogares por violencia.

"Reconocemos la complejidad que enfrenta México debido a las medidas excepcionales que se requiere adoptar para contener la pandemia, sin embargo, aún en este contexto, se deben mantener vigentes las medidas que garanticen el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia", señalaron las organizaciones firmantes.

Entre las medidas que se habrían de tomar de inmediato están la entrega de recursos públicos a los refugios para mujeres víctimas de violencia; garantizar el funcionamiento de los centros de justicia, y asegurar los servicios de impartición de justicia para este sector de la población.

"En México, donde diez mujeres son asesinadas cada día, no es posible esperar más para reforzar las acciones que evitarán que la violencia en los hogares y los feminicidios incrementen durante esta cuarentena", dijeron las ONG.

--Piden proteger a niños y niñas

Por su parte, la organización internacional Save The Children pidió al gobierno federal trazar un plan para proteger a los niños y niñas de la violencia familiar que podría generarse en los hogares mexicanos durante la pandemia.

"El vínculo con el estrés por las medidas de confinamiento y la crisis económica deriva en un incremento de la violencia intrafamiliar que resulta alarmante, por lo que se requieren medidas claras y eficientes para prevenirla y atenderla", alertó Save The Children.

Por tal motivo, urgió a establecer mecanismos de identificación de situaciones de violencia, de denuncia y canalización de casos para que niños, niñas y mujeres sean atendidas.

De igual forma, se pidió implementar una estrategia de comunicación dirigida a los menores de edad, para que ellos sepan cómo prevenir y detectar factores de riesgo de los diversos tipos de violencia.

"La salud, el bienestar y el aprendizaje de los más de 40 millones de niñas y niños de México, hoy se están viendo afectados por esta crisis sanitaria, económica y social; para quienes ya vivían en situación de vulnerabilidad, el contexto se complica aún más y el ejercicio de sus derechos está en mayor riesgo", lamentó Save The Children.