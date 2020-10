ONGs y ciudadanos piden al Senado no extinguir fideicomisos

Más de 60 organizaciones sociales y 500 ciudadanos pidieron al Senado de la República no extinguir de manera masiva y absoluta los 109 fideicomisos que propone Morena, pues si se lleva a cabo esta acción se podría dejar en vulnerabilidad a los grupos sociales que dependen de estos fondos.

En una carta abierta para el Senado, la sociedad civil consideró que ese recinto legislativo tiene una "oportunidad histórica" de impedir que se extingan los fideicomisos y, más bien, que sean reforzados.

Los inconformes consideraron preocupante que los legisladores de Morena busquen eliminar los 109 fondos sin haber hecho un análisis previo de cada uno, e igualmente criticaron que en el mes de mayo se propuso extinguir 44 fideicomisos y ahora, sin dar una explicación, son 109 los que corren peligro.

"La decisión de extinguirlos de manera masiva y absoluta resulta preocupante y desproporcional. La iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados carece de claridad sobre cómo se van a ejercer los recursos obtenidos de la extinción de los fideicomisos.

"Además, no justifica por qué su extinción es la medida más adecuada, y cuáles serían los nuevos mecanismos para asegurar la continuidad de las obligaciones que el Estado Mexicano cumplía a través de estos instrumentos", señalaron los inconformes.

Entre los firmantes de la carta se encuentra Amnistía Internacional México, Fundar, EQUIS Justicia para las Mujeres, Greenpeace México, México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Impunidad Cero, entre otras organizaciones, junto con trabajadores del arte, investigadores, defensores de derechos humanos y ciudadanos en general.

En la carta admitieron que, aunque por mucho tiempo los fideicomisos se utilizaron inadecuadamente, en los últimos años se ha reforzado el marco jurídico para que haya más transparencia y rendición de cuentas.

"Por ello, es indispensable revisar cada uno de los fideicomisos para conocer de manera clara su estatus, funcionamiento y operatividad, y tras ese diagnóstico determinar si es necesario fortalecerlos, mejorarlos, o en los casos que así se identifique, extinguir algunos de ellos. Esta decisión debe ser tomada luego de un análisis amplio, serio y cuidadoso", indicaron los inconformes.

Luego de que la Cámara de Diputados aprobó la eliminación de los 109 fideicomisos, el Senado de la República tendrá en sus manos ratificar esta aprobación o frenar la extinción de todos estos fondos, los cuales serían utilizados para atender la emergencia sanitaria por el Covid-19.

"Urgimos a esta H. Cámara de Senadores a considerar las formas de mejorar el control y rendición de cuentas de estas figuras y no extinguirlas de tajo y sin análisis, ya que esta medida en lugar de resolver un problema público podría generar otros e incrementar la vulnerabilidad en la que ya se encuentran muchos grupos sociales que dependen de estos recursos", señalaron los firmantes de la carta.