ONU asiste a SRE en plan para nuevos pasaportes

En febrero de 2019, el gobierno mexicano firmó un convenio de colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), a fin de acceder a asistencia técnica en los procesos de licitación que se llevan a cabo para grandes proyectos.

Se trata de evitar sobreprecios, burocracia y, sobre todo, beneficiar a la sociedad, aseguró Fernando Cotrim Barbieri, director de la UNOPS en México.

Recién, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que se concluyó la licitación de los Servicios Integrales de Apoyo para la Migración y Emisión del Pasaporte Mexicano Electrónico, proceso que tomó un año para elegir al consorcio que tendrá esta encomienda, por un costo de 2 mil 328 millones 196 mil 416.29 pesos.

Para lograr ello, la UNOPS trabajó con la Cancillería mexicana en la asesoría técnica durante todo el proceso de licitación, expuso Cotrim Barbieri en entrevista con EL UNIVERSAL, y se llevará un seguimiento sobre lo que viene.

Relaciones Exteriores otorgó el contrato para la emisión de pasaportes al consorcio de empresas nacionales e internacionales: la mexicana Grupo de Tecnología Cibernética, en participación con Thales DIS México, AB Svenka Pass, Thales DIS Findlandoy, Thales DIS Denmark, Thales DIS France, Thales DIS Singapur, Informática el Corte Inglés e IECISA México. Todo dentro de seis consorcios que participaron en el concurso.

El monto del contrato contempla la instalación de capacidades tecnológicas para la emisión de pasaportes en 260 puntos distribuidos en 80 países.

La UNOPS llegó a México a petición de la presente administración y ha trabajado, además, en el proyecto del Tren Maya, así como en distintos planes con el Gobierno de la Ciudad de México.

"Nosotros tenemos cuatro principios de licitación que son muy importantes: buscar la integridad, la transparencia, la competencia efectiva y el valor del dinero", expuso Cotrim Barbieri.

¿Qué acompañamiento hicieron a la SRE?

— La primera fase que hemos firmado fue para acompañar las actividades prelicitación; trabajar en especificaciones técnicas que pudieran ser seguras, es decir, que garanticen la calidad en la solvencia técnica de las empresas, pero que al mismo tiempo sean equilibradas, que haya transparencia, que no haya direccionamiento a ningún proveedor. Luego participamos con la secretaría en el análisis del estudio de mercado para mapear el mercado, también hemos participado en esta fase.

Hubo esta primera parte de prelicitación, luego una segunda fase que ha sido el acompañamiento de la licitación. Elaboración de las bases soporte y las juntas aclaratorias y preguntas de las empresas participantes, y luego la etapa de evaluación de propuestas que también hemos apoyado hasta el día del fallo, entonces, nosotros hemos trabajado en una evaluación de las propuestas, independiente, después nos sentamos con la SRE y llegamos a la conclusión de que el licitante ganador fue al que se otorgó el fallo.

¿Revisan a las empresas?

— Sí. Toda la documentación del proceso de licitación, las ofertas de cada uno de los seis consorcios han sido compartidas en su integralidad con UNOPS, nosotros hemos hecho la evaluación. Hemos revisado la parte legal, la etapa administrativa, las bases tenían requisitos obligatorios mínimos, si cumple con las necesidades pasa por el sistema de puntaje, si no, es eliminado.

El resultado alcanzado ha sido el mejor en términos de calidad, de precio. Siempre los que pierden se quejan y está abierto a quejas. Lo importante que entendemos, en términos de este principio, el valor del dinero, de hacer menos con más, pero sin menoscabo de la calidad, en ese sentido el consorcio ganador cumple con todos los requerimientos que se solicitaron.

¿Por qué se lleva a cabo un acompañamiento técnico?

— Por el tema de la transparencia, pero obviamente los órganos de auditoría también hacen este control y el testigo social, nosotros trabajamos como una oficina de respaldo de gobierno en nuestros procesos, esto no significa que no tenemos discrepancias y que damos la bendición a todo, no, hacemos los procesos con mejores prácticas.

Me complace mucho decir que los países de renta mediana, en desarrollo, como México y Brasil, tenían tendencia histórica de no buscar asesoría técnica de Naciones Unidas.

¿Qué pasa si el consorcio falla?

— Tenemos comités de dirección del proyecto donde se prende luz amarilla, o roja, tenemos herramientas para prever problemas.