ONU piden liberar a dos mexicanos en prisión preventiva desde hace 17 años

"Los señores García y Alpízar fueron detenidos sin una orden de arresto y no fueron llevados ante un juez", dijo la vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, Leigh Toomey, citada en un comunicado.



La detención de García ocurrió en febrero de 2002 por el asesinato de la regidora María de los Ángeles Tamez Pérez, del municipio de Atizapán.



Varios meses después Alpízar fue también detenido bajo acusaciones de haber participado en el mismo crimen.



El grupo de trabajo de la ONU concluyó en 2017 que la detención de ambos presos no tiene base legal y que "fue impuesta mediante un procedimiento que no respetaba las garantías básicas de un juicio justo", por lo que ya entonces solicitó su liberación.



Sin embargo, las autoridades pertinentes han hecho caso omiso al llamamiento del grupo de expertos de la ONU, como tampoco han investigado las denuncias de torturas que ambos afirman haber sufrido, tal como lo solicitó el grupo de trabajo.