ONU, UE y México lanzan video contra la violencia de género en época de Covid-19

La Organización de las Naciones Unidas, a través de su iniciativa Spotlight, la Unión Europea y el Gobierno de México lanzaron un video sobre la violencia de género en el hogar, y en el que también invitan a reportar las agresiones de este tipo en el número de emergencia 911.

En el material se pide a las mujeres que se sientan en riesgo que hablen con una amiga o vecina, acuerden un código de alerta y preparen una mochila de emergencia, para después llamar al 911 y pedir apoyo.

"Durante el distanciamiento físico a causa del Covid-19 la violencia contra las mujeres y sus hijas e hijos en el hogar se ha incrementado en todo el mundo, y México no ha sido la excepción.

"Para las mujeres y sus hijas o hijos, la casa no siempre es el lugar más seguro. La violencia en su contra proviene de quienes están en su entorno más cercano: pareja, esposo, padre, hermano, tío, abuelo, familiares y/o quienes dicen ser sus amigos", señala un comunicado junto con el video que fue lanzado.

En el audiovisual se observan mujeres en soledad y mostrando un sentimiento de angustia. "Todas tenemos el derecho de quedarnos seguras en casa igual que en las calles, antes de la pandemia luchábamos por nuestra seguridad, hoy nuestra lucha no está en cuarentena", se escucha en el video.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros dos meses de cuarentena por el Covid-19 algunos delitos contra mujeres aumentaron y también las llamadas de emergencia.

En este contexto, el gobierno federal ha lanzado diversas campañas para visibilizar la violencia de género y tratar de prevenir la violencia en los hogares.