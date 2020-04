Opacas, cinco entidades sobre casos de Covid-19

En México tres de cada 10 personas están imposibilitadas para conocer cómo avanzan los contagios de coronavirus (Covid-19) en su ciudad o municipio, ya que las autoridades estatales que los gobiernan decidieron que esa información debe mantenerse bajo reserva.

Cuatro estados y la Ciudad de México, que comprenden un área donde habita casi 30% de la población mexicana, se oponen a informar sobre la evolución diaria de las infecciones de Covid-19 a nivel municipal o en las alcaldías, argumentando que si lo hacen, violarían los datos personales de los pacientes y ello generaría pánico o discriminación.

En contraste, otras 27 entidades sí informan, en cierta medida y con algunos detalles, de la propagación diaria de los contagios en sus municipios, de acuerdo con una revisión hecha entre el 3 y el 13 de abril por Quinto Elemento Lab en los sitios web de los gobiernos estatales, sus secretarías de salud y sus redes sociales oficiales.

Dicho sitio de noticias creó un ranking para ordenar a las entidades federativas más transparentes y más opacas. La confección del listado tomó en consideración la actualización de los datos, el grado de desagregación que ofrecen a escala municipal, el nivel de detalle sobre sexo, edad y enfermedades preexistentes de las personas contagiadas, si los pacientes requirieron hospitalización y la facilidad con la que se puede encontrar la información estadística.

Desde el 27 de febrero se presentó el primer caso confirmado de coronavirus en México y el 18 de marzo se registró la primer muerte oficial a causa de la enfermedad respiratoria; sin embargo, hay estados que hasta ahora se han negado a informar con precisión sobre el avance de la epidemia en sus municipios, los cuales son: Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán.

Apenas el 7 de abril, Morelos abandonó ese club para sumarse a los estados que resolvieron abrir sus datos estadísticos a nivel municipal. Cuánta información y con qué nivel de detalle debe hacerse pública en medio de una pandemia es un tema que ha estado a debate en varios países.

"Como hemos visto en todo el mundo, el acceso a la información es una de las mejores maneras para combatir esta enfermedad, porque tenemos que saber dónde están los núcleos de difusión más alta", dijo en entrevista el doctor Michael Bess, investigador de la División de Historia del CIDE y quien forma parte del equipo creado por de la institución académica para rastrear los datos públicos de Covid-19 en el país.

Sin datos homologados

Guanajuato, Aguascalientes y Veracruz lideran las entidades que decidieron transparentar y documentar públicamente el avance de la epidemia en sus municipios.

Guanajuato determinó hacer públicas las estadísticas de contagio a nivel municipal desde los primeros brotes de la epidemia. "Gracias a estas acciones la sociedad se acerca, ofrece apoyo, donaciones, se coordina con los municipios, con las instituciones y nos ayuda a tomar decisiones, poner barreras de seguridad y dar apoyo real a la población", dijo un portavoz de la Secretaría de Salud (Ssa) guanajuatense. "La información se ofrece para que la sociedad conozca los casos y tenga las medidas de prevención adecuadas", explicó una vocera de la dependencia sanitaria en Aguascalientes.

Veracruz publica los datos municipales en un mapa interactivo de fácil navegación "que sirvan de herramienta a la ciudadanía como medida preventiva", dijo una funcionaria de la Ssa estatal. Sin embargo, la falta de criterios comunes para informar sobre el avance del coronavirus ha dejado a más de 33 millones de personas que habitan en los cinco estados opacos sin posibilidad de saber cómo se comporta la pandemia de Covid-19 en sus localidades.

"La información se maneja a nivel estatal", responde la Secretaría de Salud del Estado de México cuando la gente pide a través de Facebook información precisa a nivel municipal. Portavoces de la dependencia mexiquense dijeron que la Ssa no da a conocer la información de los contagios y decesos desagregada por municipios "para mantener la tranquilidad de la población y no crear pánico".

La directora de Servicios de Salud de Querétaro, Martina Pérez Rendón, aseveró que la entidad decidió no compartir la información desagregada por municipio para evitar actos de discriminación o agresión en contra de las personas contagiadas o sus familiares, aunque esta decisión podría cambiar cuando aumente el número de casos.

Las primeras personas contagiadas de Covid-19 fueron víctimas de discriminación por parte de vecinos que identificaron los casos. "Cuando sucedió esto, decidimos sólo publicar el sexo y edad de la persona para evitar cualquier acto de agresión y más en este momento cuando todavía los casos son pocos, tal vez más adelante lo demos a conocer por municipio cuando la transmisión llegara a ser mayor", afirmó Pérez Rendón.

Las autoridades de Tlaxcala explicaron que omiten localizar geográficamente a los infectados para "prevenir riesgos de seguridad", además consideraron que dar la ubicación de pacientes atentaría contra la confidencialidad de datos personales.

La Secretaría de Salud federal en México no ha emitido lineamientos para intentar homologar la información que ofrecen los estados y, más bien, se habían mostrado escépticas en ofrecer con detalle el curso de los contagios. "Si la mitad de las defunciones están en Tingüindín, Michoacán, la gente de la Ciudad de México va a decir: 'Yo no estoy en Tingüindín, mi riesgo es menor'", dijo el director General de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud federal, Ricardo Cortés Alcalá, durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional el pasado 29 de marzo.

Por vez primera desde que comenzó la epidemia, la Ssa liberó el lunes una base de datos abiertos que contiene cierta información municipal. Sin embargo, el registro tiene diversas inconsistencias, pues aparece gente que falleció antes de presentar síntomas y "hombres embarazados" con Covid-19.

La autoridad reconoció que debe mejorar la calidad de la información contenida en esa base y, al final de cuentas, este es un ejercicio que hace el gobierno federal y no sustituye la apertura y claridad que puedan dar los estados para informar sobre el avance de la pandemia.

"La estadística se da en total porque aquí, por su condición metropolitana, hay casos de personas que viven en otras entidades, y se atienden en distintas instituciones", dijo un funcionario de la Secretaría de Salud de la Ciudad, al explicar por qué no dan información desagregada por alcaldías.

El reporte que desde Palacio Nacional ofrece diariamente la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y la Dirección General de Epidemiología es alimentado con la información que proveen las entidades del país, a través de sus sistemas de vigilancia epidemiológica; los 32 estados envían su informe diario al gobierno federal y la dependencia sanitaria presenta el panorama nacional del coronavirus.

La revisión hecha por Quinto Elemento Lab encontró que la falta de criterios uniformes hacen que la población de un estado esté mejor informada, en comparación con otro, acerca de la evolución de los casos confirmados, sospechosos, defunciones o grupos de edad más afectados en su localidad.