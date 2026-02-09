logo pulso
Nacional

Opacidad rodea negocios de S. Cuevas

Por El Universal

Febrero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Opacidad rodea negocios de S. Cuevas

Ciudad de México.- Sandra Cuevas, exalcaldesa de la demarcación Cuauhtémoc, registró el 12 de diciembre de 2024 su más grande joya: Sandra Cuevas Diamond Group, una empresa que pretende agrupar 11 marcas con el fin de financiar su proyecto político y bajo la premisa de que una firma impulsará a la otra. Sin embargo, la mayoría de los detalles de sus negocios se mantienen en opacidad. 

En entrevista con El Universa , Cuevas señaló que evita revelar los nombres de sus socios con el objetivo de "protegerlos de posibles molestias".

A principios de 2025, Cuevas se propuso que sus 11 marcas, que van desde una dulcería hasta tequila y un gimnasio, estarían consolidadas en menos de un año. Hoy, sólo hay tres negocios operando. Su galería de arte, el primero de estos emprendimientos, es el que más permanece activo, mientras que su servicio de asesoría política y la producción de obras de teatro funcionan sin información pública clara acerca de su estructura y financiamiento.

De acuerdo con registros mercantiles, Diamond Group cuenta con cinco accionistas, todos familiares de la exalcaldesa. No obstante, aclara que cada marca se integra por diferentes socios y empleados.

Aunque en diciembre pasado Sandra Cuevas anunció la creación de una plataforma de transparencia para divulgar el origen de los recursos de sus marcas, sus funciones y socios, el sitio web sigue sin existir. 

