Operadores de turismo piden en Palacio Nacional apoyos por COVID-19

Un grupo de operadores del servicio de turismo se manifestaron afuera de Palacio Nacional para pedir a las autoridades federales apoyos económicos ante la contingencia sanitaria que los ha dejado sin empleo.

Alrededor de las 05:00 de la mañana de este viernes, más de un centenar de operadores llegaron a las inmediaciones del recinto ubicado en el Centro Histórico de la ciudad, para solicitar apoyo ya que desde hace un mes no han tenido ingresos.

El pasado 9 de abril, este grupo solicitó a las autoridades federales los incentivos económicos, sin embargo, hasta ahora no han tenido una respuesta favorable.

Gerardo Martinez, vocero de los chóferes aseguró que en punto de las 14:30 horas de este viernes, sostendrán una reunión con funcionarios de la Secretaría de Bienestar para analizar los apoyos que serán destinados a dicho sector.

"Ya no aguantamos la situación, desde hace un mes no contamos con un sustento económico, necesitamos que las autoridades nos respondan nuestras peticiones, sobre todo porqué la contingencia por el COVID-19 no nos ha permitido un ingreso, urgimos estos apoyos", dijo.

Martínez comentó que continuarán en espera de una respuesta favorable, pero de lo contrario podrían realizar bloqueos en las calles aledañas al Palacio Nacional.

A su arribo, los manifestantes intentaron ingresar al Zócalo con sus autobuses y automóviles particulares, pero debido a los cierres de la Secretaría de Seguridad capitalina para evitar la entrada a la Plaza de la Constitución, llegaron a pie por la calle 20 de Noviembre.