Operativo en Culiacán no debió ser, no había condiciones, reconoce Durazo

"El operativo de Culiacán no debió ser, no estaban las condiciones de inteligencia ni las condiciones operativas suficientemente maduras para verlo llevado a cabo", admitió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

Al comparecer ante senadores de la Comisiones de Seguridad y Bicamaral de Seguridad Nacional, el funcionario rechazó que la estrategia de seguridad del gobierno federal no funcione, pues, consideró, que requiere tiempo para madurar y dar los resultados esperados.

"La estrategia no consiste en detener capos, lo que no significa que se vaya a detener a los capos, con trabajo de inteligencia y de inteligencia financiera y con solicitudes de extradición, pero también está el trabajo permanente de la Guardia Nacional en la captura de gente vinculada al crimen organizado", indicó.

Aseguró que hay coordinación, aunque, dijo, no significa que sea perfecta, ya que también "tenemos errores, hay imperfecciones, asumimos las consecuencias y la responsabilidad".