Operativo en Culiacán no fue estudiado, dice Cuauhtémoc Cárdenas

El operativo en Culiacán, Sinaloa, para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de "El Chapo" Guzmán, fue "imprevisto, una cosa no cuidada no estudiada y con los resultados que ya conocemos", opinó el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas.

En breve entrevista previa a su participación en el Encuentro Nacional Nosotrxs, el ingeniero agregó que "hay que tomar en cuenta lo que sucedió para que no vuelva a suceder".

Por último, a pesar de la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán, Cárdenas negó que este suceso represente un estado fallido.