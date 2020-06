"Operativo para detener a la mamá de 'El Marro' fue caótico"

El corredor industrial de Guanajuato es controlado por José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro", líder del Cártel de Santa Rosa de Lima; el pasado fin de semana, detuvieron a su mamá, a su hermana y a una prima.

EL UNIVERSAL recorrió esa zona guanajuatense cercana al estado de Querétaro y dio con el paradero de los propietarios del predio que fue cateado.

En el número 11 de la calle Benito Juárez de la comunidad de San Isidro Elguera, municipio de Celaya, la Fiscalía estatal detuvo a cinco personas.

De ese total, tres fueron confirmadas como familiares directos del capo del huachicol; de un hombre y una mujer más capturados, poco se sabe.

Julio González es uno de tres hermanos a los que su padre les heredó en vida un terreno construido con cuatro áreas habitacionales.

Platicó que ese día, el operativo inició con un grupo de entre 10 y 15 personas armadas que no se identificaron como policías, ni mostraron una orden para ingresar al lugar.

Reprochó entre otras cosas, abusos y anomalías de los policías ministeriales que cumplimentaron supuestamente una orden de aprehensión que nunca mostraron.

Julio y los vecinos afirman que no sabían que se trataba de la mamá de "El Marro", ya que "aparentemente era una buena persona, que no se metía con nadie y muy calmada".

La propiedad que al interior tiene puercos, patos, chivos y gallinas, quedó de cabeza; cada habitación quedó desordenada por el cateo.

Los dueños no pueden arreglar sus apartamentos, porque se sienten asediados por las autoridades estatales.

Recuerdan que al menos estuvieron 10 horas retenidos en una de las habitaciones y solo recuerdan como fue el violento ingreso de la Fiscalía a su domicilio.

Ese domicilio, que para los habitantes de esa región se ha convertido en un lugar de visita.

Ello, porque puso a ese pueblo en los ojos del mundo, por la detención de la madre y demás familiares, así como presuntos colaboradores del capo del huachicol.