Opina CSP sobre candidaturas del PAN y dichos de Colosio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al anuncio del Partido Acción Nacional (PAN) sobre elegir a sus candidatos para las elecciones del 2027 a través de encuestas, tal como lo hace Morena.

"¿Qué les pareció que el PAN ahora va a elegir a sus candidatos por encuesta? Está bueno, ¿no? Tantos años criticando a Morena. Vi ahí en las redes, un meme de que está uno copiándole al otro en el examen. Está chistoso, ¿no? Por lo menos curioso", expresó durante la conferencia matutina de este martes 24 de marzo desde Palacio Nacional.

El sábado 21 de marzo pasado, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera indicó que a diferencia del oficialismo, en su partido "no hay corcholatas", expresó al anunciar que más de 5 mil ciudadanos se han registrado para participar en este proceso electoral.

"Ni una sola candidatura queda reservada para liderazgo alguno que no se la gane. ¡Ni una sola candidatura del PAN queda exenta de esta apertura!", expresó Romero Herrera ante gobernadores, alcaldes, senadores, diputados y militantes de su partido.

El líder blanquiazul aseguró que las candidaturas serán 100% ciudadanas, por lo que, en las elecciones del próximo año, se plantean arrancar "las mayorías ficticias a Morena".

Sheinbaum responde a críticas de Colosio Riojas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las declaraciones del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, quien recientemente criticó el manejo del caso del asesinato de su padre y planteó la posibilidad de cerrar definitivamente el expediente, además de sugerir un eventual indulto para Mario Aburto Martínez.

Durante su conferencia, la mandataria expresó solidaridad con el legislador por el crimen ocurrido hace 32 años, aunque subrayó que el caso no puede resolverse mediante una decisión presidencial.

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"Primero siempre vamos a ser solidarios con las víctimas. Cualquier víctima tiene que tener nuestra solidaridad siempre. Este joven vivió una situación muy trágica con la muerte, el magnicidio de su padre y después la muerte de su madre. Son niños que vivieron una situación muy difícil", señaló.La presidenta enfatizó que el asesinato del excandidato presidencial Luis DonaldoMurrieta debe entenderse como un tema de Estado y no como un asunto sujeto a voluntad política."El asesinato dees un asunto de Estado por cómo ocurrió. Es un candidato a la Presidencia que fue asesinado. Entonces no es un asunto de indulto de una presidenta", afirmó.Previamente, al ser cuestionada sobre las declaraciones del senador —quien ha manifestado interés político en competir por la gubernatura de Sonora—, Sheinbaum consideró "curioso" que un legislador de Nuevo León busque gobernar otra entidad, aunque reconoció que tiene derecho a hacerlo."Que un senador de un estado quiera ser gobernador de otro estado está curioso, ¿no? Tiene derecho, pero está curioso", comentó.