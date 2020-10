Oponerse a entrega de agua a EU compromete estabilidad nacional: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es el pueblo de Chihuahua, sino los "intereses de la cúpula" con propósitos electorales los que se oponen a la entrega de agua para cumplir con el Tratado Internacional de Agua con Estados Unidos, y advirtió que oponerse a este convenio binacional compromete la estabilidad del país, algo que indicó, nadie tiene derecho a poner en riesgo.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal aseguró que ha habido comprensión de este tema por parte de los gobernadores fronterizos de la Unión Americana, y lo único que ha conocido, detalló, ha sido una carta que envió el gobernador de Texas al Departamento de Estado del país vecino.

"No es el pueblo de Chihuahua, no es la gente, son los intereses, la cúpula, los que están utilizando este asunto delicadísimo con propósitos electorales. Eso es todo, pero si se causa un daño, porque todos los otros estados ya cumplieron y no hemos podido entregar toda el agua del convenio porque falta lo de Chihuahua", dijo.

Y agregó: "De todas maneras, estamos buscando la forma de que se cumpla aún si esta cooperación, este apoyo porque está de por medio un compromiso del Estado mexicano y es un convenio que nos favorece, nos entregan más agua a nosotros que la que nosotros le mandamos a ellos, tres veces más agua recibimos que la que entregamos y eso lo saben los políticos que se oponen, porque en otros tiempos han entregado el agua".

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que debido a que se aproximan las elecciones "piensan que con eso van a sacar votos, y puede ser que les ayuden en lo electoral, pero se perjudica al país, y nadie tiene derecho a comprometer o a poner en riesgo la estabilidad política del país, por legítimos que sean los intereses de partido, no pueden estar por encima del interés nacional".

"Afortunadamente ha habido compresión de los gobernadores de Estados Unidos, saben bien que nosotros estamos bien haciendo lo que nos corresponde para cumplir con el compromiso y lo único que ha habido una carta del gobernador de Texas al Departamento de Estado", dijo.