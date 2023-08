Oposición buscarán frenar distribución de libros de texto

A-AA+

Por considerar que los nuevos libros de texto para educación básica "no sirven para nada, son retrógradas e incumplen la ley", la coalición legislativa Va Por México, integrada por el PRI, PAN y el PRD, en la Cámara de Diputados anunció que emprenderán acciones legales y legislativas para contener distribución de los materiales educativos.

Luis E. Cházaro, coordinador de la fracción perredista en la Cámara baja, precisó que existe una orden judicial para que se haga una revisión, se corrijan errores, y se elimine el sesgo ideológico que se pretende implementar a los infantes del país.

Durante la Asamblea Informativa del Partido de la Revolución Democrática realizada en la alcaldía Iztapalapa, Cházaro adelantó que el próximo lunes, con sus homólogos del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera y del Revolucionario Institucional, Rubén Moreira Valdez, se sumarán a las acciones que ya realizan padres y madres de familia, así como expertos para impedir la entrega de ese material plagado de errores ortográficos, gramaticales, fechas y sucesos históricos, y frenar la orden del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que serán distribuidos a partir del próximo 28 de agosto cuando inicia el ciclo escolar 2023-2024.

"No es correcto mandar o dar destino con la ignorancia a nuestros jóvenes. Si fueran simples errores ´de dedo´, tendría que haber un ´programa piloto´ aprobado; que se escuchara a los maestros, a los padres de familia ¡pero así es este gobierno! ¡Es sordo, no escucha y creen tener ´otros datos´, le cambian la fecha a los próceres que dicen admirar y ni siquiera saben!

"¡Y van a enterarse!, alertó. Los gobernadores ya salieron a decir que quieren que esos libros se entreguen. Eso no está bien, el país no anda bien", dijo el perredista.

Señaló que los cambios del gobierno de la llamada cuarta transformación, han sido desastrosos, pues eliminó las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles.

En su oportunidad, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, llamó a la realización de un "Movimiento Nacional en defensa de la educación de calidad de nuestra niñez", y evitar que la educación sea utilizada como "instrumento de propaganda política" de una falsa izquierda encabezada por López Obrador.

"Están en esta intentona de meter, a como dé lugar, libros de texto gratuitos con contenidos que solo atienden a los intereses del grupo gobernante, y no es un acto aislado ante lo que estamos, con este tipo de enseñanza, que es pura basura anti pedagógica.

"Esto forma parte de todo un proyecto que quieren consolidar para quién sabe cuántos años si continúan al frente del gobierno y si siguen siendo mayoría en el Congreso como en el 2018", dijo el político sonorense.