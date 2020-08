Oposición cierra filas en torno a Osorio Chong

En un rápido cierre de filas, los líderes del Bloque de Contención en el Senado brindaron su respaldo al coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, luego de que en una nota aclaratoria la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda informó que no existe investigación en contra del legislador de Hidalgo, como lo han señalado diversas versiones.

Los coordinadores del PAN, Mauricio Kuri González; de MC, Dante Delgado Rannauro, y del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, así como senadores de ese Bloque de Contención expresaron su respaldo al senador Osorio. De igual forma se pronunciaron el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas; el líder de los diputados priistas, René Juárez Cisneros, e incluso Germán Martínez Cázares, de Morena, Nancy de la Sierra, del PT, entre otros.

En su cuenta de Twitter, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, informó que "no existe investigación alguna relacionada con el senador Miguel Ángel Osorio Chong".

Estableció que en la presente administración "reprobamos el uso político de las instituciones en el pasado. No actuamos igual".

Sin embargo, el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Dante Delgado Rannauro, acusó que "es inaceptable que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador utilice prácticas del pasado que deben ser enterradas".

Delgado Rannauro manifestó que "la presunción de inocencia es mandato constitucional y ahora se violenta en agravio de Miguel Ángel Osorio Chong, después será contra cualquier persona que se oponga a su proyecto. ¡Aguas!".

El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, sentenció: "No vamos a permitir que desde el gobierno continúen promoviendo denuncias infundadas contra dirigentes de nuestro partido".

A su vez, el senador y exgobernador Eruviel Ávila Villegas, tuiteó: "Mi respeto y apoyo total" a Osorio. "No vamos a permitir que desde el gobierno continúen promoviendo denuncias infundadas contra dirigentes de nuestro partido.

El coordinador del PAN, Mauricio Kuri González, expresó "respaldo y solidaridad al senador Osorio Chong. La persecución política y mediática de la que está siendo objeto es una afrenta contra el Poder Legislativo y los contrapesos".

La senadora Claudia Ruiz Massieu posteó que "la honestidad y compromiso con México de mi amigo Miguel Ángel Osorio Chong están avalados por su trabajo diario y por una amplia trayectoria".

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, afirmó que "es fundamental el trabajo de todas y todos ante el momento que vive nuestro país. La participación del senador Osorio Chong ha sido importante en estas tareas; mi solidaridad y reconocimiento al profesionalismo con el que siempre se ha conducido".

El coordinador del PVEM, Manuel Velasco Coello, cuyo grupo no forma parte del Bloque de Contención, se sumó y señaló que "en el Senado valoramos mucho todos los esfuerzos encaminados a lograr acuerdos entre todas las fuerzas políticas".

Los panistas repudiaron "la persecución política", y la consideraron una "afrenta contra los contrapesos que deben prevalecer en la democracia".