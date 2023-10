Oposición critica endeudamiento sin precedentes en PEF 2024

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- La comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, fue el marco de una confrontación entre las y los diputados de oposición y las y los legisladores de Morena y sus aliados.

Mientras que PRI, PAN, PRD, y MC, denunciaron que la integración del paquete económico para 2024 presenta un "endeudamiento histórico" y hasta dijeron que los recursos serán utilizados en la Campaña de Claudia Sheinbaum y las obras faraónicas del Presidente Andrés Manuel López Obrador, los guindas, PT y PVEM afirmaron que se trata de un paquete "responsable", motivo por el que lo aprobarán "prácticamente como viene".Durante el acto, el diputado del PRD, Marcelino Castañeda, dijo que el PEF 2024 permitirá a Morena cambiar el año de Hidalgo por "el año de Andrés": "Venga tu reino todo lo que ves"."De lo que tratan es de buscar recursos para la desgastada campaña de su corcholata. Preocuparse por México no está en el proyecto de ustedes, la preocupación de ustedes es obtener recursos para despilfarrar y poder robar", indicó.Por su parte, Salvador Caro Cabrera, diputado de Movimiento Ciudadano (MC), recordó que el endeudamiento sin precedentes, equivalente al 5.4 por ciento del PIB, y alertó sobre una crisis financiera en el mediano plazo."Este tipo de esquemas como el que está presentando el Presidente, es hijo del fobaproa, para que después no se sientan engañados, nada nuevo y nada casual, esto va a reventar en el 25 o en el 26 y pone en riesgo la legitimidad del próximo gobierno de la república", advirtió.En defensa del proyecto, Benjamín Robles, del PT, aseguró que la Cuatro T tiene argumentos sólidos para defender el presupuesto, y sentenció: "De una vez les digo que vamos a probar el paquete económico prácticamente como viene, porque en el PT respaldamos la propuesta de endeudamiento planteada, ya que eso servirá para concluir las obras magnas de este gran gobierno de Andrés Manuel López Obrador".Carolina Viggiano, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), explicó que el endeudamiento considerado en el paquete económico transfiere a una carga muy pesada a las finanzas públicas de la próxima administración, y recriminó a Ramírez de la O: "Eso es algo que usted sabe bien, pero veo que también ya está aprendiendo a mentir".También del PRI, Ildefonso Guajardo, dijo que el paquete viola la Constitución y pone a México en la ruta de una posible crisis: "Cuando pedimos endeudamiento por 1.9 millones, pero solo estamos invirtiendo 600.6 millones, evidentemente estamos violando la constitución, pero lo que es más triste es que cada vez que se viola este artículo es seguido por una crisis económica".En respuesta, Armando Melgar Bravo, del PVEM, aseguró que las variables macroeconómicas que se estiman en el paquete "son prudentes, responsables, y acordes al contexto que se nos presenta a nivel nacional y a nivel internacional".Finalmente, el diputado panista, Carlos Alberto Valenzuela, denunció que Morena ha sostenido que quiere usar el endeudamiento para la política de reconstrucción del tejido social."Así le llaman ahora al acarreo de la Secretaría del Bienestar y así le llaman a la compra de votos, están utilizando la secretaría del bienestar en todo el país, están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia, así lo denunció Marcelo Ebrard y varios diputados federales del propio Morena firmaron un documento acusando a la Secretaria del Bienestar de utilizar los recursos públicos para que ganara su candidata a Claudia Sheinbaum, y no lo dice el PAN, no lo dice la oposición, lo dicen ustedes", señaló tras reproducir algunos audios de Ebrard Casabón haciendo las mencionadas denuncia.La bancada de Morena respondió al grito de "es un honor, estar con Obrador".Finalmente, la diputada de Morena, Alejandra Pani Barragán, dijo que "es falso que este gobierno ha endeudado como ningún otro a los mexicanos"."En la presente administración la deuda ha incrementado 7.6% porcentuales con relación al PIB, mientras que en los gobiernos del PAN y del PRI aumentó 29.5% y 13.5 puntos porcentuales respectivamente".