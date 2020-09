Oposición critica manejo de crisis de salud y financiera de AMLO

Los grupos parlamentarios de oposición del PAN, PRI, MC y PRD en la Cámara de Diputados, criticaron la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de política interior, por la crisis, económica, de salud, de violencia y de agresiones contra las mujeres.

Al debatir el rubro de política interior en el pleno de la Cámara de Diputados, la diputada panista Alejandra García Morlan (PAN) dijo que el pueblo mexicano sigue esperando con anhelo que el cambio prometido pronto se vuelva realidad, pero dijo que la triste noticia es que probablemente ese cambio no pueda darse, al menos que el próximo año el pueblo sabio dé un golpe de timón y devuelva nuevamente su confianza a quienes en verdad amamos a México. La panista afirmó que el Presidente de la República no escucha o no quiere escuchar y esto hoy tiene al país en un momento crítico.

Con una crisis de salud nunca antes vista que se potencializó con el pésimo manejo del Covid-19. Y que de ser crisis sanitaria se convirtió, en poco tiempo, en una crisis económica. Y que por infortunio, hoy se ha convertido también en una crisis de seguridad que día a día se incrementa con niveles récord de violencia. "El presidente no escucha. Si no, habrá que preguntarles a los diez gobernadores del país que hace dos días decidieron separarse de la Conferencia Nacional de Gobernadores. La razón, Andrés Manuel no escucha y no escuchó ninguno de los planteamientos de sus estados, y eso vulnera elementos básicos de la política interior y gobernabilidad, al existir poca o nula coordinación con las entidades federativas", dijo la legisladora panista.

Por su parte, Cruz Juvenal Roa Sánchez (PRI) propuso se realicen los ajustes pertinentes para crear los mecanismos que garanticen la gobernabilidad, el acceso a la justicia y la solución a los problemas tan apremiantes, como es el de seguridad, la violación a los derechos humanos y la reparación de daños a víctimas. "La pandemia y la restricción de actividades sociales no lograron reducir los índices delictivos, al contrario, la extorsión y homicidios dolosos se incrementaron, y de seguir así, en el 2020 se alcanzará un nuevo récord con más de 40 mil asesinatos. Se requiere de un ajuste urgente en la estrategia de seguridad que no solo ataque los problemas sociales de raíz, sino que también haga frente de forma decidida a los grupos delincuenciales que continúan atentando diariamente contra los ciudadanos de nuestro país", dijo el legislador priista.

Además la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, criticó que muchos identifiquen que el Estado es López Obrador y ejemplificó que con esa frase se sintetiza la política interior del gobierno Federal, pues todo lo centraliza, todo gira en torno a él; para él no existe nadie más, ningún poder, ningún gobierno, ninguna autoridad, el federalismo le estorba; ni si quiera escucha a los suyos, de ellos, con quienes tenga diferencias, prefiere prescindir; y antagoniza toda crítica; tiene piel delgada, se encoleriza cada que se le cuestiona sobre los feminicidios, la violencia contra las mujeres, las víctimas, las muertes por Covid, los empleos perdidos.

"Desde antes de asumir la presidencia adelantó su estilo de gobernar con una profunda reforma centralista a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; desde entonces el mensaje ha sido arrollador y claro: 'Él es, y será el señor de su propio universo'". De manera paralela, Martha Tagle aseguró que desde el Ejecutivo ataques al movimiento feminista. "Se ha concluido el primer tercio de esta administración, aún hay tiempo de rectificar y construir un México con todas y todos quienes queremos lo mejor para nuestro país. El Estado es usted, pero también lo es el congreso, los gobernadores, el poder judicial. Ojalá esté dispuesto a escuchar y rectificar", explicó la legisladora de MC.

Por su parte la legisladora perredista, Azuzena Rodríguez dijo que el Segundo Informe de López Obrador es "tan solo palabrería". Dice el presidente que del 1 de Septiembre del 2019 al 30 de Junio de 2020 se establecieron las bases organizacionales y normativas de la lucha contra la corrupción, es decir, tan solo palabras, mientras que las investigaciones de la corrupción brillan por su ausencia y se suceden las exoneraciones en casos como el de Manuel Bartlett-bienes raíces. De igual manera el gobierno ha congelado las investigaciones en contra de los Superdelegados de los servidores de la nación que han sido denunciados en múltiples ocasiones por uso indebido de los recursos públicos. "El pacto federal es uno de los principios constitucionales a que se debiera sujetar todo gobierno, pero no es mencionado una sola vez en las 475 páginas del segundo informe ni en las 821 de su anexo estadístico. No es federalista, sino centralista esta administración, señalamiento que comparten los gobernadores de 10 estados que se separaron de la Conago en días recientes", describió. "En resumen, mucha palabrería y muchas omisiones en el capítulo de Política y Gobierno de este segundo informe presidencial", explicó.