Oposición cuestiona a Adán Augusto sobre La Barredora en el Congreso

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- "Hoy, hoy, hoy", exigieron senadores y diputados federales de la oposición ante el rechazo de Morena y sus aliados de debatir el caso de "La Barredora" y sus implicaciones con políticos del llamado Grupo Tabasco en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Sesión sin debate, con algunas alusiones al caso de del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y cercano colaborador del entonces gobernador, Adán Augusto López, quien estuvo presente algunos minutos en la sesión.

"Si no tienen nada que esconder, ¿por qué no dan la cara y por qué no se defienden en esta tribuna?", dijo en tribuna el diputado federal del PAN, Federico Döring, en clara alusión al aún coordinador de Morena, Adán Augusto López, quien desde su escaño evadía los señalamientos del panista.

Manuel Añorve, senador del PRI, coincidió en que el oficialismo bloqueo el debate del Tema Tabasco, de "La Barredora" y la seguridad pública. "No pueden seguir pateando el bote", sentenció.

Sesión donde para el oficialismo fue más importante debatir la crisis política y económica en Haití, la ratificación de tres embajadores y de la importancia de las relaciones comerciales de México con naciones africanas, antes que exponer a la clase política que ha sido señalada de haber solapado un grupo delictivo en Tabasco.

"Estamos en contra de la trapacería legislativa, de la censura legislativa, de que los que tienen imputaciones de narcotráfico se vengan a esconder en el grupo parlamentario de 'La Barredora' para no darle la cara al pueblo de México", agregó Federico Döring ante los intentos de la presidenta de la Mesa Directiva, Imelda Castro, ante la ausencia de Gerardo Fernández Noroña.

La tibia respuesta del oficialismo vino del diputado federal del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, argumentó que "no hay temor alguno, ni dificultad alguna de discutir el tema que quieran pero en orden. Y ahorita tenemos una ruta de trabajo ya estamos discutiendo un punto de acuerdo".

Ante los gritos de la oposición de "hoy, hoy, hoy", el petista lamentó que estén usando la frase del expresidente Vicente Fox, "pero hoy, en este momento sigamos el orden como ha sido aprobado".