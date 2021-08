Oposición en el Senado pide respeto a decisiones internas del TEPJF

Las bancadas del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano exigieron respeto a las decisiones internas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que derivaron en la destitución, por mayoría, José Luis Vargas como presidente, al tiempo que subrayaron no se debe incurrir en injerencias e intromisiones en la vida interna de esa instancia.

En un pronunciamiento emitido 3 días después de la destitución de José Luis Vargas por parte de 5 magistrados quienes votaron a favor de Reyes Rodríguez Mondragón como presidente, el llamado "bloque de contención" subrayó la importancia de la división de poderes y que las decisiones del TEPJF deben ser respetadas.

Lo anterior "no incurrir en una indeseable, como ilegal invasión de competencias y de atribuciones; en injerencias indebidas sobre su conformación administrativa y de dirección, así como en intromisiones en su vida interna, que alteren aún más la situación que se vive a su interior".

Los coordinadores de las cuatro bancadas exhortaron a que dentro del órgano máximo de dirección del TEPJF se respeten las decisiones de mayoría colegiada y se regularice su funcionamiento, a efecto de no incidir o afectar la libre emisión de sus resoluciones y el ejercicio pleno de sus atribuciones jurisdiccionales y administrativas.

"Reconocemos que las determinaciones que tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con motivo de los recientes hechos ocurridos respecto a la remoción de su Presidente, al haber sido asumidas por una mayoría calificada dentro del propio Pleno de su Sala Superior, sólo pueden ser revocadas de la misma forma y en los mismos en términos en que se adoptaron, en ejercicio de su competencia y de sus atribuciones, para salvaguardar su independencia y su autonomía constitucionales".

Informaron que desde el Senado de la República velarán por garantizar el ejercicio pleno de la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación y, en lo particular, del Tribunal Electoral del propio Poder Judicial de la Federación, así como por el respeto y autoridad irrestrictos de sus resoluciones jurisdiccionales y determinaciones administrativas.