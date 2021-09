Oposición es necesaria, pero les cuesta articularse, actuar con imaginación y talento: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró la mañana de este martes que a la oposición le "está costando trabajo articularse, fortalecerse, actuar con imaginación, con talento".

Las declaraciones del mandatario mexicano se dieron después de que una reportera le cuestionara por qué está invitando a gobernadores salientes de otros partidos para que ocupen diversos cargos en su Gobierno, como lo es el más reciente caso de Quirino Ordaz Coppel, Gobernador de Sinaloa, quien fue propuesto para ser Embajador de México en España.

"Pues es para todos. Y no es un asunto partidista, es invitar a quienes tienen vocación de servicio y quieren ayudar en el proceso de transformación. Van a seguir participando muchos, mujeres y hombres dispuestos a ayudar y contribuir en la transformación de México. Van a seguir siendo invitados tanto para el servicio exterior como para cargos en el país", afirmó.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador también aprovechó para aclarar que su propósito no es desarticular a la oposición. "No. Yo no ando pensando en eso. A mí hasta me parece conveniente por el bien del país que haya una oposición fuerte, articulada, inteligente. Nos hace falta porque eso es la democracia, son contrapesos", destacó.

"Cuando hay democracia, nadie aspira a sentirse absoluto. Se requiere de una oposición, pero les está costando trabajo articularse, fortalecerse, actuar con imaginación, con talento", dijo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

El Jefe del Ejecutivo federal también recordó una frase de Benito Juárez. "El triunfo de la reacción era moralmente imposible", dijo, añadiendo: "Y la verdad están derrotados moralmente", luego de una larga crítica contra el Diputado Gabriel Quadri por sus dichos sobre el Gobierno de Salvador Allende y contra el expresidente Felipe Calderón por cuestionar la visita del Presidente de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez.

"Fíjense la pena ajena que produce en Coyoacán, donde vivieron Diego [Rivera] y Frida [Kahlo], en un lugar donde vive gente buena y progresista. En Copilco. Imagínense, votaron por un señor, con todo respeto, que acaba de poner un tuit [sobre Allende]", dijo sobre Quadri.

"En mi libro [A la mitad del camino] recuerdo que algunos sectores de la clase media llegan a confundir educación con cultura. Entonces, piensan que si tienen maestría o doctorado ya son sabios y hay que hacerles caso y pueden engañar y actuar de manera irracional", aseveró.

Sobre Quadri, López Obrador reveló la sorpresa que tuvo cuando obtuvo la diputación federal en las elecciones del pasado 6 de junio contra el oficialista Pablo Gómez, que buscaba la reelección. "No sabe la gente, porque el problema es de falta de información, porque los medios están enojados con nosotros, entonces todo eso en contra, guerra sucia, y no informan de nada que les pueda perjudicar a los conservadores", achacó.