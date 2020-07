Oposición exige apresurar trámites para el acceso a vacuna

Diputados de oposición de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y MC presentaron solicitudes para que el gobierno Federal realice de inmediato todos los procedimientos necesarios, para que México tenga acceso oportuno a la cura o vacuna contra el Covid-19.

"La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal a realizar de inmediato todos los procedimientos necesarios para que México tenga acceso oportuno a la cura o la vacuna contra el Covid-19 que la comunidad científica internacional desarrolle, informando con toda claridad y transparencia las acciones que lleva a cabo en la materia", explica el primer resolutivo del Punto de Acuerdo firmado por 162 diputados de oposición.

Además, los legisladores de oposición, encabezados por sus coordinadores parlamentarios, le pidieron al gobierno Federal que se revisen e instrumenten oportunamente los protocolos necesarios para la distribución oportuna de la cura y la vacuna, así como que se cuenten con los accesorios médicos necesarios para su aplicación.

En otra propuesta, legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entre ellos, Enrique Ochoa Reza y Dulce María Sauri, también solicitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores que informe a la Comisión Permanente el lugar que México tiene en la fila para la adquisición de las vacunas.

"La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que informe a esta soberanía el estado que guarda la propuesta de México ante la ONU para garantizar el acceso a curas, vacunas y equipo médico para hacer frente al Covid-19; así como de los apoyos que ha recibido a nivel internacional y en qué se han aplicado", describe el resolutivo del punto de acuerdo presentado por legisladores del PRI.

Los priistas explican que es importante poner atención a la elaboración y adquisición de la vacuna contra Covid-19, ya que su aplicación será fundamental para poder salir delante de la pandemia, recordaron que en otros países del mundo ya se están tomando acciones al respecto. Tanto en China, Europa, Rusia y Estados Unidos ya existen avances para el desarrollo y/o la compra de distintas vacunas.

"En este sentido, el Gobierno Federal debe garantizar la gestión y el presupuesto suficientes para la pronta adquisición de vacunas y su distribución en el país de forma oportuna y gratuita", describieron los priistas.

Recordaron que Alemania, Francia, Italia y Holanda informaron sobre un pacto con la farmacéutica Astra-Zeneca para garantizar el suministro de 300 millones de dosis a la Unión Europea.

"El gobierno Federal no ha informado hasta ahora sobre alguna negociación para la compra de vacunas, ni ha establecido públicamente el protocolo para su distribución oportuna al personal del sector salud y después a la población más vulnerable que la necesitará primero", definieron Ochoa Reza y Sauri Riancho.

Además, los legisladores de oposición argumentaron que la pandemia dista mucho de haber llegado a su final, pues en días pasados la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), alertaron que en México lo peor del covid-19 está por llegar, ya que no ha alcanzado a su máximo apogeo, lo que quiere decir que no se ha aplanado ni superado la curva de contagios y muertes.

Por lo que la protección a la salud es un derecho fundamental de todos los mexicanos y un igualador social. El Estado mexicano tiene la obligación de garantizarlo, pero si no actúa con prontitud, millones de mexicanos seguirán en riesgo a causa del Covid-19.

"Es necesario que desde ahora el gobierno mexicano apresure los trámites ante los países o las industrias farmacéuticas del mundo, y que solicite las vacunas o tratamientos para todos, lo más pronto posible, informando con toda claridad y transparencia las acciones que desarrolla en ese sentido", determinaron.

"Asimismo, es fundamental que las decisiones para su gestión y distribución logística se base en criterios científicos y técnicos, y evitar la improvisación y el sesgo político. La salud de los mexicanos debe estar por encima de cualquier interés político", agregaron.