Oposición exige que no se recorten vacunas y alimentos para menores

Los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y MC en la Cámara de Diputados presentaron un punto de acuerdo para exigir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no aplique el recorte del 75% del gasto corriente a programas de vacunación y alimentación para niños de 0 a 6 años.

EL UNIVERSAL publicó el pasado domingo que el colectivo Pacto por la Primera Infancia, que aglutina a 173 organizaciones de la sociedad civil, como la Unicef y Save the Children, entre otras, lanzó una alerta debido a que 6.5 millones de niños menores de seis años están en riesgo y podrían verse afectados en su salud, y en su desarrollo físico, intelectual y emocional con consecuencias para toda la vida por el recorte presupuestal que sufrirían 15 programas por el recorte del 75% que se ordenó en el decreto de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Aranzazu Alonso, directora de este colectivo reveló que les preocupa que pudieran recortarse programas y proyectos para los menores como vacunación, aplicación de tamizaje, recursos para guarderías, estancias infantiles, alimentación, recursos para la producción y papel con el que se elaboran los libros de texto. Así como para el Programa Protección y Restitución de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional DIF, que tiene que ver con la adopción y la restitución de derechos de niñas y niños que sufren violencia o abuso.

Por esto, prácticamente todos los diputados integrantes de las bancadas de oposición se unieron para que no se vean mermados programas de vacunación; Salud Materna, Sexual y Reproductiva; Servicios de Asistencia Social Integral; Producción y Distribución de Libros y Materiales Educativos; Producción y Transmisión de Materiales Educativos; Educación Inicial y Básica Comunitaria; Protección y Restitución de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; Servicios de Guardería, y Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil así como cualquier otro que se encuentre dirigido a garantizar los derechos de la primera infancia.

El punto de acuerdo suscrito por los diputados del PAN, PRI, PRD y MC detalla en su resolutivo: "La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para no aplicar el recorte del 75% del gasto corriente a los programas R12 E036 Vacunación; R12 P020 Salud Materna, Sexual y Reproductiva; R12 E040 Servicios de Asistencia Social Integral; R11 B003 Producción y Distribución de Libros y Materiales Educativos; R11 E013 Producción y Transmisión de Materiales Educativos; R11 E066 Educación Inicial y Básica Comunitaria; R12 E041 Protección y Restitución de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; R50 E007 Servicios de Guardería, y R51 E048 Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil así como cualquier otro que se encuentre dirigido a garantizar los derechos dela primera infancia".

El punto de acuerdo fue presentado ante la Comisión Permanente y se turnó a comisiones.

En el texto de EL UNIVERSAL del pasado fin de semana, las organizaciones defensoras de los derechos de los niños consideran que al menos 15 programas dirigidos a niños de escasos recursos podrían verse afectados en su continuidad por las disminuciones y que tienen que ver con la nutrición, servicios de salud, oportunidades de aprendizaje, cuidados de calidad y una vida libre de violencia.

En entrevista con EL UNIVERSAL la directora del Pacto por la Primera Infancia reveló que les preocupa que pudieran recortarse programas y proyectos para los menores como vacunación, aplicación de tamizaje, recursos para guarderías, estancias infantiles, alimentación, recursos para la producción y papel con el que se elaboran los libros de texto.

También le tocaría al Programa Protección y Restitución de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional DIF, quienes se encargan de ver temas de adopción, restitución de derechos de niñas y niños que sufren violencia o abuso, y "para ellos los gastos operativos son todos los gastos, teléfono e internet".

También, podría verse mermado el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), que tiene que ver con la educación inicial pues ayudan con prácticas de crianza en zonas rurales y que favorece el desarrollo de niñas y niños para disminuir la brecha entre menores que viven en pobreza, con los que viven en otras condiciones para que cuando lleguen a la escuela su grado de desarrollo no sea diferente, sea igual y tengan un comienzo más equitativo.

Además de éstas posibles diminuciones económicas, Aranzazu Alonso dijo que dentro del Pacto por la Primera Infancia "estamos muy preocupados por los efectos que van a sufrir los niños y niñas más pobres en sus primeros años como efecto directo de la pandemia, digamos la crisis económica, de salud y social, va a pegar directamente a uno de los sectores más vulnerables de este país que son los niños menores de seis años".