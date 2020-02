Oposición impugnará a John Ackerman para el Comité de Evaluación de consejeros del INE

En bloque los líderes parlamentarios del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano anticiparon que en caso de que el académico John Ackerman se confirme como integrante del Comité Técnico de Evaluación (CTE), por la vía jurídica tratarán de echarlo abajo.

"Está la amenaza del agandalle" en la elección de los 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió el coordinador de los diputados del PRI, René Juárez, al descartar que sea un tema contra él, "no le tenemos miedo a nadie, ni al diablo, este es un tema de legalidad, ¡que se cumplan los requisitos¡".

Mientras, el de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo Padilla alertó: el consenso durante el proceso "está amenazado" y, sostuvo, "está en riesgo un órgano constitucionalmente autónomo".

Luego de que ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) insistiera en designar a Ackerman como integrante del Comité Técnico de Evaluación (CTE) –que determinará a las 4 quintetas de aspirantes que cubren el perfil para ser consejeros- y que ayer mismo los líderes opositores en San Lázaro advirtieran que Ackerman no cubre el perfil, anticiparon hoy acciones jurídicas.

El líder del PAN, Juan Carlos Romero Hicks insistió en que el académico de la UNAM es parte del Instituto Nacional de Formación Política (INFP) de Morena, y esposo de una funcionaria de alto nivel como Irma Eréndira Sandoval, subordinada del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ese perfil es "claramente incompatible", insistió el panista al leer frases de Ackerman: "debemos derrotar al INE, el INE no es confiable, el INE se ha convertido en partido de oposición".

El académico, insistió Verónica Juárez Piña, coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, no sólo coincide con Morena sino que "tiene una responsabilidad directiva" en Morena y en la convocatoria para la elección de los consejeros del INE se estableció el requisito de imparcialidad y que no podrían ser integrantes de dirección partidista en los 4 años anteriores.

Por todo ello "el consenso que se había logrado hasta ahora en convocatoria y en los tres integrantes que votamos en la Jucopo (para integrarse al CTE) se vería amenazado para la siguiente parte del proceso. Simple y llana mente venimos aquí a pedir que se haga respetar la convocatoria en sus términos eso es todo", aseveró Bravo Padilla.