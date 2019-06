Oposición llamará a comparecer a titulares de los medios públicos

La oposición en el Congreso adelantó que citará a comparecer a los titulares de los medios públicos para que informen sobre los recortes y despidos que padecen éstos.

Afirmaron que los medios públicos están siendo desmantelados con la intención de ideologizarlos, y que si bien va a haber una transferencia de recursos al IMER, no se puede paliar a cuentagotas su funcionamiento, ya que este tipo de decisiones se toman en un escritorio.

El coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks, adelantó que su compañera de partido, y presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, Laura Rojas, hará la petición para que comparezcan los responsables de los medios públicos.

"El mensaje es muy claro, estos medios no pueden ser ideologizados ni desmantelados, son órganos de Estado con mayúscula y su misión es triple y la ley lo establece: es informar, educar y entretener y estos sesgos perversos tienen una sola palabra en nueve letras, es ineptitud y la otra es perversión. Es absolutamente injustificada", asentó en conferencia.

La senadora Kenia López (PAN), indicó que los medios públicos son medios de los mexicanos, no medios del gobierno, por lo que minar los medios públicos es minar la posibilidad de que los mexicanos se enteren de lo que está pasando en el país.

"Subjetivizar los medios públicos, o ideologizar los medios públicos, es lo peor que este gobierno puede hacerle a esa oferta que hizo cuando estaba en campaña de no mentir, de no engañar. Ha costado décadas poder tener un Canal 11 objetivo, imparcial, apartidista, o un Notimex, o un Canal de la Ciudad de México. Pensar en un gobierno autoritario que solamente quiera difundir lo que el gobierno quiere decir es acercarnos más a Venezuela y eso no lo debemos permitir", expresó.

El vicecoordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, agregó que es importante que se cite a comparecer a los responsables de los medios públicos, debido a que se está afectando la planta laboral, además de disminuir su operatividad.

"Los medios públicos son una fuente de información, de empleo, y están prácticamente disminuyéndolos a cero operatividad, cuando fueron constituidos para cumplir un objetivo. Vamos a citar a comparecer a quienes son los responsables", apuntó.

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, dijo que no por el tema de austeridad se tienen que hacer recortes que afecten, porque también se corre el riesgo de un subejercicio.

"Son señales importantes, ya lo vimos en salud, estancias, debe de darse una explicación pronto, se debe saber el destino, porque se está dando un subejercicio muy grande, eso es lo que está provocando esta tijera mal empleada, debemos saber en dónde están estos recursos", refirió.