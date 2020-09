Oposición no le quita el sueño a Sauri

Ciudad de México.- La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, dice que el acusar que una "operación de Estado" —orquestada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero— la llevó a la Mesa Directiva, es tratar de justificar una derrota política y, en la medida que se denuncia más alto, en esa misma, la derrota duele menos.

La exgobernadora de Yucatán lamenta en entrevista con El Universal que el Partido del Trabajo (PT) la considere ilegítima, pide que se serenen los ánimos, se recupere el respeto y advierte que no le quita el sueño si no la llaman presidenta.

Asegura que a ella nadie le pidió que renunciara a su facultad de presentar controversias constitucionales, pero subraya que actuará con respeto en este tema. Adelanta que actuará con institucionalidad en favor de la vida interna de la Cámara. Enfatiza que su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador será institucional, de respeto mutuo para garantizar que funcionen los Poderes y que los temas que importan a se resuelvan.

¿Cómo será Dulce María Sauri como presidenta?

Me veo a mí misma como una facilitadora para que el debate legislativo transcurra y que todos, minorías y mayorías, se puedan expresar con libertad y se tomen las mejores decisiones.

¿Qué contestarle a los petistas de que hubo una "operación de Estado" a su favor?

Es tratar de justificar una derrota política que sufrieron y, claro, en la medida que acusan más alto, en esa medida la derrota, aparentemente, duele menos. No me parece que sea un camino hacia adelante, para mí la elección concluyó el 2 de septiembre.

¿Reginaldo y Noroña dicen que no la van a reconocer porque usted es ilegítima?

Lo lamento profundamente, pero el PT es uno de los ocho grupos legislativos y si el PT no reconoce a la Mesa Directiva en su conjunto, pues vamos a tener a un octavo de los grupos parlamentarios sin participar activamente (...) No le veo mucho sentido ahondar en este reconocimiento o desconocimiento, conduciendo la asamblea después de la elección, las compañeras que participaron del PT con el fuero hicieron uso de la palabra, me digan o no presidenta, la verdad, eso no me quita el sueño.

¿Cómo será la relación

con el presidente?

Tan institucional como fue la de Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva, como fue la de la diputada Laura Rojas, de la Mesa Directiva. Yo represento al Legislativo, él al Ejecutivo (...) en la institucionalidad, en el respeto mutuo es lo que garantiza al país que funcionen los Poderes y que los temas que nos importan a todos se resuelvan bien.