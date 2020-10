Oposición no permitirá a AMLO que disponga del Fondo de Salud: PRD

Ante el amago de Morena de presentar una nueva iniciativa para disponer de los recursos del Fondo de Salud, conocido como para Gastos Catastróficos, el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados adelantó que la oposición no permitirá que el presidente Andrés Manuel López Obrador disponga de esta bolsa, que suma aproximadamente 100 mil millones de pesos para sus megaproyectos y programas sociales clientelares.

A través de la coordinadora del sol azteca en San Lázaro, Verónica Juárez Piña dijo que ante la insistencia de Morena de hacerse de dicha bolsa, el PRD no lo permitirá.

EL UNIVERSAL publicó el pasado miércoles que los grupos parlamentarios de oposición, es decir, PAN, PRI, MC y PRD lograron una victoria ante la fracción parlamentaria mayoritaria de Morena quien buscaba otorgarle 100 mil millones de pesos extras al gobierno Federal al desmantelar el Fondo de Salud para el Bienestar, también conocido como de Protección contra Gastos Catastróficos y que atiende 65 enfermedades graves y costosas.

De acuerdo con el último estado de cuenta disponible este fondo cuenta con entre 97 mil millones a 101 mil millones de pesos y se atienden desde cuidados natales; malformaciones congénitas, a madres con bebés recién nacidos y que está en terapia intensiva; enfermedades infectocontagiosas; cáncer infantil, cáncer de mama, cáncer de próstata y hasta trasplantes.

La lideresa perredista coincidió en que de acuerdo con el Informe de las Finanzas Pública y Deuda Pública, de la SHCP, al 30 de junio 2020, el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos cuenta con 101.1 mil millones de pesos.

Juárez Piña puntualizó que este Fondo es parte del Sistema de Protección Social en Salud y busca otorgar servicios médicos de alta especialidad a los beneficiarios del Seguro Popular que padecen enfermedades que pueden poner en riesgo su vida y su patrimonio familiar, mediante la gestión de los servicios de salud y el financiamiento de las atenciones a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Precisó que este instrumento proporciona recursos monetarios, a través de un fideicomiso, a los prestadores de servicios acreditados y con convenios firmados de las 32 entidades federativas, para la atención de 66 enfermedades.

Añadió que entre las enfermedades para las que se utilizan los recursos del Fondo se encuentran Cuidados Intensivos Neonatales, Cáncer en menores y mayores de 18 años, Trasplantes, enfermedades metabólicas en menores de diez años, enfermedades infecto-contagiosas, infarto agudo al miocardio, y hepatitis viral crónica tipo C.

"Todas estas enfermedades son de alta especialidad, requieren de muchos recursos para su atención y ponen en riesgo la vida de los pacientes, por lo que es un absurdo que el Presidente de la República pretenda desaparecer este Fondo y disponer de ese dinero para otros rubros", denunció la Diputada Federal por Jalisco.

"Si desaparece este Fondo, miles de pacientes, entre ellos niñas y niños con cáncer se quedarían sin posibilidad de ser atendidos porque el sistema de salud pública no tiene ni los recursos ni la infraestructura necesaria para poder cubrir en condiciones adecuadas estas especialidades, mucho menos con el raquítico aumento al sector que se propone en el Presupuesto de Egresos 2021", advirtió Juárez Piña.

"No lo vamos a permitir, en el Grupo Parlamentario del PRD haremos lo necesario para evitar que Morena desaparezca este Fondo y para garantizar el derecho constitucional a la salud de las y los mexicanos y en particular de miles de pacientes que requieren atención de alta especialidad", adelantó Juárez Piña.