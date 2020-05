Oposición pide retirar iniciativa sobre el Presupuesto

El PAN en la Cámara de Diputados demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador "el retiro" de su iniciativa de reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria "si quiere sentarse a discutir el manejo de los recursos públicos".

El coordinador del grupo parlamentario del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, consideró que no basta con aplazar esta discusión -que debido al pico de contagios de coronavirus se pospuso y no se concretará esta semana- sino que debe retirarse la propuesta para dar paso a un acuerdo entre todos los sectores productivos, niveles de gobierno y fuerzas políticas.

La pandemia de Covid-19 "es una desgracia universal, no una varita mágica para ampliar poderes del presidente", reclamó el panista, al demandar la construcción de "un gran acuerdo nacional que atienda las problemáticas de salud, economía, seguridad y educación", sectores afectados por el coronavirus.

Sin embargo, el coordinador de los legisladores de Morena, Mario Delgado, y la diputada morenista Dolores Padierna explicaron que la enmienda es necesaria, por lo que debe discutirse y ya se tomó en cuenta a todas las bancadas.

"Vamos a hacer caso de varias de sus propuestas, no porque necesitemos de sus votos, tenemos mayoría calificada en la Cámara, la facultad exclusiva de aprobar el Presupuesto, pero queremos hacerlo de manera diferente", dijo la legisladora.

Padierna sostuvo que Morena ha sido incluyente y ha escuchado a distintas voces como las de los académicos, expertos y a los otros grupos parlamentarios.

Por su parte, el diputado Mario Delgado aseguró que, cuando pase la fase más delicada de la emergencia por el Covid-19, prevista para esta primera quincena de mayo, su partido insistirá en los cambios.

Aseguró que la propuesta sí fortalece la división de poderes, el contrapeso constitucional, así como el control y destino del gasto por parte de la Cámara de Diputados, misma que detenta esa facultad exclusiva en la Constitución.

Pidió a la oposición discutir la iniciativa para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria "con absoluta responsabilidad, sin armar falsos debates y presentando propuestas".

Hizo un recuento de los cambios a la iniciativa, algunos de ellos sugeridos por la oposición, para dejar claros conceptos de emergencia económica como: en qué momento y quiénes deberán determinar que se está ante esa coyuntura, establecer que el Ejecutivo Federal podrá proponerla, pero la declaratoria de emergencia económica la haría la Cámara de Diputados para que "haya un contrapeso constitucional".

Además se preservaría, señaló Delgado, la facultad de la Cámara de Diputados de aprobar, fiscalizar y controlar el Presupuesto de Egresos.

Todas las bancadas opositoras: PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, constituidos en el "bloque de contención" se unieron para impedir que la Comisión Permanente del Congreso convocara el viernes a un periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados el próximo martes, para aprobar las reformas propuestas por el presidente.

Pero no fue necesaria esa votación, donde hubieran podido hacer contrapeso a los legisladores de Morena, PT, PVEM y PES, ya que esa mayoría morenista retiró su intención de aprobar vía exprés las enmiendas en materia presupuestal, que buscan autorizar al Ejecutivo que en caso de emergencia económica pueda realizar reasignaciones de hasta 10 % al presupuesto.

Sin embargo, se prevé que en dos semanas insista en su aprobación.