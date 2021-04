Oposición pretende recuperar mayoría para seguir con los "moches", acusa López Obrador

Por segundo día consecutivo y pese a la veda electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la alianza entre partidos de oposición es con el objetivo de obtener mayoría en la Cámara de Diputados para decidir el presupuesto y manejarlo a base "de moches".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que en sexenios pasados a la población no le llegaba nada y en campañas electorales solo se repartían migajas.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador acusó que el "partido conservador" y sus aliados buscan "pararnos, detenernos".

"Ellos quisieran manejar el presupuesto, la disputa está en el manejo del presupuesto, entonces si ellos tienen mayoría, los del partido conservador, pues ellos van a manejar el presupuesto. ¿Cómo lo van a a manejar? Como lo manejaban antes, con partidas de moches a todos, había partidas de moches, a los mismos legisladores, a gobernadores a presidente municipales, ahhh, pero también había moche para las organizaciones no gubernamentales", dijo el presidente.

"Al pueblo no le llegaba nada, solo repartían migajas cuando había elecciones, como en esta temporada, eso es lo que esta en cuestión, eso fue lo que los unió", sentenció.

En el salón Tesorería, el mandatario federal señaló que cuando propuso elevar a rango constitucional la entrega de pensiones para adultos mayores y menores con discapacidad, "los presentantes del partido conservador votaron en contra".

"No estoy inventando nada, votaron en contra de la pensión de niños con discapacidad, en contra de las becas, en contra de la salud pública y gratuita. Entonces, ellos quisieran manejar el presupuesto", explicó.

"¿Ustedes creen que les gustó de que se reforma el artículo 28 de la Constitución para que no haya condonación de impuestos? Cuando ellos condonaban miles de millones de pesos a sus jefes, me refiere a los legisladores que aprobaron todo eso, de condonar impuestos. Ese es el fondo".

El presidente López Obrador aseguró que desde que antes de que se iniciaran las campañas electorales, se comenzaron a agrupar los del partido conservador con ese propósito, pues "ellos mismos, lo han confesado, uno de ellos, prestó su casa, y ahí estuvieron dirigentes políticos, de la nueva y de la vieja guardia, del partido conservador, incluso dirigentes empresariales".

"Vamos unirnos porque si (el Presidente) tiene la Cámara, entonces va a poder continuar con los programas sociales, y va a continuar; lo que quieren es pararnos, detenernos", aseveró.