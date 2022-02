Oposición reclaman desabasto de medicamentos oncológicos

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- Durante la conmemoración por el Día de la lucha contra el cáncer infantil, la diputada Mariana Gómez del Campo leyó en tribuna un pronunciamiento de madres y padres de niños con cáncer: "denunciamos que muy poco se ha realizado para solucionar el grave problema de desabasto de medicamentos y quimioterapias desde hace tres años".

Ataviada con una playera con la frase "No hay quimios", y flanqueada por sus compañeros de bancada demandó además a la federación sensibilidad y hacer a un lado "su conducta irresponsable y criminal".

A nombre de los padres de menores con cáncer, sostuvo que el diálogo con el Gobierno ha sido inútil, por lo que el próximo 15 de febrero a las 19:00 horas, se realizará una manifestación en Palacio Nacional.

Suman mil días sin medicamentos oncológicos: PRI

Por su parte, Laura Barrera, legisladora del PRI, reclamó por el número de quejas por desabasto de medicinas en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en 480 %, además de unos 200 amparos: "Hoy llegamos a más de mil días sin medicamentos oncológicos, es una realidad, no hay otros datos, no hay medicina".

En defensa de la política federal, Tras el posicionamiento, el diputado de Morena, Joaquín Zebadúa, denunció que la oposición utiliza el dolor de las familias vulnerables con fines políticos: "Creen tener la autoridad moral de venir aquí a decir cómo deben ser las cosas, cuando inundaron de corrupción el sistema de salud y de seguridad social en México".