Oposición reprocha a AMLO por violencia en varios estados

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).-Senadores y dirigentes de oposición reprocharon al presidente Andrés Manuel López Obrador no referirse en las conferencias mañaneras a la grave crisis de violencia en varios estados del país, a los narco bloqueos y a las extorsiones del crimen organizado.

Ismael García Cabeza de Vaca, senador del PAN, publicó en sus redes sociales fotografías de la violencia en Acapulco y expuso: "Estas imágenes no fueron captadas en un país en zona de guerra, fue en el estado de Guerrero, donde la situación también es incontrolable por el Gobierno de López Obrador".

Asimismo, se refirió a lo que está ocurriendo en Tamaulipas y dijo que se trata de hechos lamentables, que arriesgan la vida de los mexicanos de bien y que ocurren en un país donde parece que no hay autoridad.

"En Río Bravo sucedió otro confrontamiento entre fuerzas de seguridad y civiles armados, además de presuntos bloqueos en Reynosa, lo cual se está convirtiendo en una normalidad para la frontera norte. Son hechos que arriesgan la vida de los tamaulipecos y no son una exageración, es la violenta realidad del gobierno de Américo Villarreal", apuntó.

La secretaria general del PRD, Adriana Diaz, se refirió a la situación en Acapulco y dijo que "México vive una de las peores crisis de violencia en la historia, cada día, todos los días amanecemos con nuevos casos, más violentos".

"Aunque el discurso sea que estamos en "paz" la evidencia, la gente sabe que el crimen sigue creciendo en todo el país", reprochó al Presidente.

Marko Cortes, dirigente nacional del PAN, indicó que la violencia está desatada en todo el país, ahora fue Guerrero. "Este gobierno está dejando un desastre en seguridad y, por sus ocurrencias ideológicas que solo generan polarización y no resuelven nada, va a dejar un completo desastre en educación".

El senador del Grupo Plural Emilio Álvarez Icaza, hizo un recuento de lo ocurrido en el país sólo ayer martes: Transportistas del Edomex piden detener a responsables de quema de unidades. Dan plazo el lunes o ellos irán por los atacantes.

En Uruapan, más de 400 tortillerías cerraron ante extorsiones del crimen. Otros 30 municipios podrían cerrar también. Según Alfredo Ramírez Bedolla, todo está bajo control.

"Bloqueo de talamontes y quema de unidades en los límites de la Ciudad de México y Morelos; bloqueo y quema de 12 camiones de carga pesada en Acapulco rumbo a Zihuatanejo, transportistas protesta por la falta de seguridad y extorsiones de que son objeto.

En Tapachula, guardias nacionales y policías estatales fueron atacados en un cuartel. Tres muertos. En Guanajuato, dos ataques. En Pénjamo, un menor asesinado, cuatro jóvenes heridos. En Valle de Santiago, un hombre fue asesinado.

Asimismo, tres personas asesinadas en Tijuana. Cuatro personas asesinadas en Tepoztlán, dos hombres y dos mujeres. Mientras que en Sonora, el gobernador Alfonso Durazo admite ingobernabilidad en Cajeme, tres grupos crimínales se disputan el control.

"Solo en un día. La mañanera puede continuar", lamentó Álvarez Icaza.