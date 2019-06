Oposición reprocha al Gobierno de AMLO haberse "rendido" ante EEUU

"El Gobierno de México fue obligado a cumplir con el despliegue de un muro militar en el sur", criticó a través de redes sociales Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional (PAN).



Aunque admitió que "es positivo para el país que no haya nuevos aranceles a productos mexicanos", consideró también que "la soberanía y la dignidad de México han sido lastimadas" en este acuerdo negociado con "miedo".



El dirigente panista criticó que este acuerdo convierta a México en "receptores temporales de migrantes deportados que esperan se resuelva su solicitud de asilo" en Estados Unidos.



Y exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que explique si este pacto "incluye detener el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México".



"México no debe militarizar su frontera sur. No somos el patio trasero de Donald Trump", criticó a su vez Ángel Ávila, secretario general del progresista Partido de la Revolución Democrática (PRD).



Criticó que el Gobierno de López Obrador "cedió a todos los puntos" exigidos por Estados Unidos, como el despliegue de 6 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala.



Por ello, defendió que lo sucedido esta semana en Washington "no fue una negociación, fue una rendición".



Y lamentó que con esto "México rompe una tradición histórica de defensa de los migrantes".



El expresidente mexicano Vicente Fox (2000-2006), siempre muy crítico con López Obrador, también arremetió contra el acuerdo por considerar que "la victoria total fue para Trump".



"Ante nuestra debilidad y errores, él logro su propósito: Obligar a López (Obrador) a imponer el muro en México mismo", reprochó a través de redes sociales.



El que fue presidente con el PAN dijo que la imposición de aranceles fue "una amenaza inventada" y su resultado fue una "pérdida de soberanía" para México.



Al menos una cincuentena de senadores del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se han desplazado a la ciudad fronteriza de Tijuana para arropar a López Obrador en el acto para celebrar el resultado del acuerdo con Estados Unidos.



El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes la suspensión indefinida de los aranceles a los productos mexicanos que entrarían en vigor el 10 de junio tras alcanzar un acuerdo con México para "reducir considerablemente o eliminar" el flujo migratorio.



López Obrador destacó el "apoyo de todos los mexicanos" para que se evitara la imposición de Estados Unidos de aranceles a todos los productos mexicanos.