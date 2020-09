Oposición va unida por ingreso mínimo vital

La oposición en el Congreso unificó posturas al llamar a que se instituya el ingreso mínimo vital como apoyo a millones de personas que se han quedado sin empleo y sueldo, a raíz de la pandemia de Covid-19, incluso con la advertencia de que es necesario para evitar una crisis humanitaria.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso una bandera blanca para que se deje de polarizar la vida pública y a los sectores sociales, cuando el país enfrenta el desafío del Covid.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, dijo tras escuchar los reclamos de la posición por lo que llamaron insuficiencias del gobierno federal en la emergencia sanitaria, la caída de la economía y el problema de la seguridad pública, que entendía por qué se habla de dos años perdidos: "Entiendo a la derecha cuando habla de dos años perdidos, seguramente se refieren al tiempo sin moches a los que estaban acostumbrados; traen la pólvora en la piel por los cañonazos que recibieron en la reforma energética", remarcó.

Dijo que "la pandemia dejó al descubierto un sistema de salud enfermo por la corrupción", y aseguró que pese a ser el Sistema Nacional de Salud tan frágil, hay atención a la emergencia.

Por el Partido Acción Nacional (PAN), la senadora por Baja California Sur, María Guadalupe Saldaña Cisneros, reclamó que el gobierno federal puso en manos de un funcionario que calificó como frívolo e incompetente, la epidemia por coronavirus, al referirse al vocero de la Secretaría de Salud en el tema, Hugo López-Gatell Ramírez.

Además, extendió al presidente Andrés Manuel López Obrador la responsabilidad histórica, moral y legal por no haber atendido las recomendaciones de las organizaciones internacionales sobre el tema.

El PRI propuso un momento de bandera blanca, terminar con el encono y la polarización que lleva a cabo el Presidente, con lo que se divide a la población, aun cuando el país es víctima del coronavirus.

La diputada María Alemán Muñoz (PRI) acusó que México está muriendo de hambre y por ello urgió a detener la confrontación y privilegiar la unidad.

"Basta, Presidente: bandera blanca", dijo, el Covid y otros retos no distinguen colores; basta de hablar de ricos y pobres; conservadores y liberales, cuando la sociedad venció al viejo sistema político en julio de 2018.

Dijo que el PRI está de acuerdo en combatir la corrupción, por instituciones fuertes, autónomas, no subordinadas al poder de empresas y menos al poder del Presidente.

El diputado Reginaldo Sandoval del Partido del Trabajo (PT) expuso que la política social se convirtió en la principal arma para ganar la guerra contra el Covid-19 y añadió que los mexicanos más pobres han podido sobrevivir al confinamiento y gracias a los apoyos gubernamentales tiene recursos para alimentos y medicamentos.

A nombre de los legisladores sin partido, la diputada Ana Lucía Riojas Martínez exigió priorizar las respuestas ante la pandemia y que no haya intervención del Estado ni de los gobiernos estatales en las elecciones intermedias de 2021.

La senadora Sasil de León Villard, del Partido Encuentro Social (PES), indicó que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se terminó el presidencialismo imperial con la reforma que establece la consulta popular y la revocación de mandato.