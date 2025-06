Opositores, "frustrados, desorganizados y deprimidos", dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los opositores en México están muy frustrados, desorganizados, y probablemente deprimidos, porque, afirmó, que cada vez el pueblo de México les hace menos caso porque no tiene un proyecto para ofrecer.

"Están muy frustrados, la oposición está muy frustrada. Cada vez les hacen menos caso el pueblo de México, hay mucha frustración, porque no tienen proyecto ni nada que ofrecer la gente.

"Pero sí, ellos están muy desorganizados, frustrados, probablemente deprimidos. Entonces que se pongan a trabajar, a hacer un proyecto", dijo.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa sobre las declaraciones hechas hace unos días por el líder nacional del PAN, Jorge Romero, al insinuar que a la oposición le falta ´la violencia´, la mandataria federal llamó a que el líder blanquiazul se retracte, pues indicó que de ninguna manera la violencia es el camino.

Afirmó que en México no hay represión, hay total libertad de expresión y de manifestación.

"Pero que se retracte de lo que dijo porque no creo que sea el camino de ninguna manera la violencia. De parte nuestra: libertad a México, total libertad. Hay libertad de expresión, de reunión, de manifestación, no hay represión. Lo que hay es debate público, desde aquí, desde la tribuna de las Cámaras, de la Cámara de Senadores, y de Diputados".

La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que nunca dejará de recordar que Jorge Romero es el jefe del llamado "Cártel Inmobiliario".

"Nunca vamos a dejar de decir que es el jefe del 'Cártel Inmobiliario', la verdad, porque toda la corrupción inmobiliaria comenzó cuando él fue delegado de la Benito Juárez", dijo.

La jefa del Ejecutivo federal afirmó que del lado de llamada Cuarta Transformación hay proyecto y apoyo del pueblo "y mientras no traicionemos el pueblo, siempre habrá apoyo del pueblo".