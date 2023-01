Opositores quieren que haya más accidentes en el Metro, acusa López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó las críticas que han hecho organizaciones de derechos humanos por la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México, y las acusó de ser "achichincles" de una banda de malhechores que se frotan las manos para que le vaya mal a la gente y que hubiera más accidentes en el metro capitalino.



En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal señaló que se envió a la Guardia Nacional a las instalaciones del metro para proteger a la gente y cuestionó "¿Qué tal que si sean actos provocados y lo que quieren es que suceda una desgracia mayor? ¿No lo vamos a evitar porque van a decir que estamos militarizando al país? ¿Vamos estar escuchando y haciéndole caso a quienes fueron cómplices de cuando realmente se militarizó México y se violaron todos los derechos humanos?".

"Todas estas organizaciones se fueron creando durante el periodo de mayor corrupción en la historia de México, es parte de la política de la oligarquía que dominaba en México. Era cooptar, comprar lealtades, conciencias, era `maiziar´, como se dice antes en los tiempos de Porfirio Díaz, periodistas, a intelectuales, a miembros de la llamada sociedad civil, a organismos supuestamente defensores de derechos humanos, a seudoambientalistas, etcétera, etcétera, entonces es una red de componendas, complicidades, una banda de malhechores.

"Entonces todo lo que hacemos les parece mal, pero nosotros tenemos que cuidar al pueblo, si nos ponemos a escuchar y actuar a partir de lo que dicen las minorías corruptas o as su achichincles o voceros pues no haríamos nada. Nosotros tenemos que protege a la gente, cuidar al pueblo, ellos son tan deshumanizados que hasta desean que le vaya mal a la gente, se frotan las manos, quisieran que hubiese accidentes, y desean mal al prójimo por su nivel de enajenación, por su conservadurismo, su fanatismo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal cuestionó: "¡Como no vamos a utilizar a la Guardia Nacional si se trata de proteger a la gente en el metro! ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué tal que si sean actos provocados y lo que quieren es que suceda una desgracia mayor? ¿No lo vamos evitar porque van a decir que estamos militarizando al país vamos estar escuchando y haciéndole caso a quienes fueron cómplices de cuando realmente se militarizó México y se violaron todos los derechos humanos y se llevaron cabo masacre, tortura y cuando el gobierno estaba en manos de la delincuencia? ¿Con qué autoridad moral hablan estas personas si guardaron silencio?", cuestionó.

López Obrador manifestó que la presencia de más de 6 mil elementos de la Guardia Nacional en las instalaciones del metro de la Ciudad de México es para proteger a la gente y no importa señaló, que lo critiquen.

"La Guardia Nacional es para proteger a la gente, no le hace que nos critiquen", comentó en Palacio Nacional.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal recordó que cuando fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal tenía cuidado en ciertos aspectos de la capital, entre ellos, motines en reclusorios.

"Cuando yo gobernaba aquí la Ciudad, pues teníamos cuidado en ciertas cosas; por ejemplo, motines en reclusorios, aquí hay 10, 12 reclusorios, cuando llegué a gobernar habían pasado como 25, 30 años que no se hacia un nuevo reclusorio, ni se mejoraban y aunque no me gusta construir cárceles, tuvimos que hacer dos porque había sobrepoblación, uno para hombre y el Reclusorio Femenil y rehabilitamos por condiciones humanitarias y para evitar motines", dijo.

López Obrador aseguró que los "fifís" o aspirantes a fifís que se la pasan tuiteando en contra de su gobierno ya sea por coraje y por consigna, no saben el dolor que causa una desgracia como la que ocurrió en la línea 3 del metro de la Ciudad de México y en donde falleció una joven y resultó en 100 personas con fracturas.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Mandatario federal los acusó de estar "como zopilotes" esperando que haya una nueva tragedia.

"Claro que un fifí, un aspirante a fifí que está tuiteando por coraje, por consigna, qué va a saber de eso, que además del dolor que causa una desgracia, están ahí como zopilotes, esperando.

"Ahí les recomendó el libro de Paco Ignacio Taibo `Temporada de zopilotes´, es muy bueno sobre el asesinando del presidente Madero, además no es muy extenso y es buenísimo, de los mejor que tiene Paco Ignacio, tiene cosas buenas, es un gran escritor, yo pienso que es el mejor escritor de nuestro tiempo", dijo.