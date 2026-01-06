logo pulso
Orden de aprehensión vs. líder de Los Acapulco

Por El Universal

Enero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Orden de aprehensión vs. líder de Los Acapulco

CUERNAVACA, Mor.- La Agencia de Investigación Criminal (AIC) ejecutó una cuarta orden de aprehensión en contra de José Antonio Alvarado Martínez, "El Vara", líder de la célula delictiva "Los Acapulco", por la comisión de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Los agentes ministeriales ejecutaron la nueva orden de aprehensión en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) "Morelos", donde permanece Alvarado Martínez desde el 27 de octubre pasado, fecha de su detención en el municipio de Cuautla, oriente del Estado.

De acuerdo con las indagatorias, "El Vara" estaría implicado en el delito mencionado en su modalidad de narcomenudeo por posesión simple de cocaína y marihuana.

Enfrenta cargos por homicidio calificado, violación agravada en concurso real homogéneo, privación ilegal de la libertad, narcomenudeo y portación de arma, y ahora se suma uno más por delitos contra la salud.

El hombre fue detenido junto con otras tres personas en posesión de droga y armas el 27 de octubre del 2025 en un operativo interinstitucional realizado por la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, en Cuautla.

