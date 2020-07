Ordena AMLO protección a Alfaro y a titular de la CNDH

Luego que se informara que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) amenazó a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que dio instrucciones al gabinete de seguridad del gobierno federal para que se ponga en contacto con el mandatario para ofrecerle protección y contribuir en su seguridad.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que desconocía que a Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), también había sido amenazada, por lo que también le ofreció protección.

-"Presidente, acerca de las amenazas a la presidenta de la CNDH y al gobernador de Jalisco", nos puede decir algo, se le preguntó.

-"Sí, en el caso del gobernador de Jalisco... No sabía yo lo de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pero aplica igual. Hoy di instrucciones en el Gabinete de Seguridad de que se establezca comunicación con el gobernador de Jalisco y que, de acuerdo a lo que él considere, nosotros ayudemos en su seguridad, que nosotros podamos contribuir para su protección, que cuente con nosotros".

Al respecto, agregó: "Y lo mismo en el caso de la presidenta (de la CNDH), que no lo sabía, pero tiene la instrucción el secretario de Seguridad Pública".

"No llegamos a acuerdos "en lo oscurito" con el gobierno de EU y sus agencias".

En Palacio Nacional, el mandatario consideró que estas amenazas llegan porque se están afectando intereses creados, y aseguró que su gobierno no pacta con ningún grupo y se ataque a otro, o que se llegue a acuerdos "en lo oscurito" con el gobierno de Estados Unidos y con sus agencias.

"Y hay algunos que se sienten afectados, pero esto es normal cuando hay una transformación, y está muy claro, no pactamos con la delincuencia, ni con la delincuencia común ni con la delincuencia organizada ni con la delincuencia de cuello blanco, y tampoco hacemos acuerdos en lo oscurito con el gobierno de Estados Unidos y con sus agencias".

El presidente López Obrador reiteró que su gobierno no protege a algunos grupos de la delincuencia organizada para perseguir a otros, sino que "es la aplicación de la ley con el principio liberal de que, al margen de la ley, nada; y por encima de la ley, nadie. Nada de que vamos a hacer acuerdos con un grupo para perseguir a otros o para apaciguar una región, no. Hay una línea, una frontera, una raya divisoria, autoridad y delincuencia. El funcionario que se involucre en actos delictivos es denunciado y sancionado".