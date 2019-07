Ordena juez desalojo de casa hogar con 56 personas con parálisis cerebral en Naucalpan

Por orden del juez cuarto civil, un grupo de cargadores se presentaron a desalojar a 56 niños y personas con parálisis cerebral de la casa hogar Juan Luis Gonzaga y de un centro de autismo en avenida de Las Fuentes 7, sin que haya un sitio para ubicar a los internos que no pueden moverse, además de que pocos hablan.

"Pedimos que salvaguarden la seguridad de mis niños", clamó Victoria Martínez Perucho ante abogados, personal del DIF, cargadores y policías.

"Son niños que convulsionan, con tanque de oxígeno, apneas o ausencia de respiración", de entre 12 a 60 años, los cuales, en su mayoría, no hay lugar adonde llevarlos y el resto son de familias de bajos recursos, señaló la médico responsable del sitio.

"Todos mis niños babean, huelen raro porque toman 21 medicamentos al día", indicó Victoria Martínez al cuestionar a los cargadores.

La orden de desalojo se empezó a realizar en avenida Las Fuentes de Satélite 7, donde opera la casa hogar San Luis Gonzaga con 36 niños y adultos con parálisis cerebral y sección medular, y el centro para 20 niños con autismo Autismax.

Óscar Alzaga Alcantara, apoderado legal de Residencias Modernas, indicó que la orden del juez es irreversible, luego de un juicio de dos años que llegó a su última instancia, por lo que acudió con 80 cargadores.

En el inmueble prevalece un ambiente de zozobra e incertidumbre ante el desalojo que se prevé lleve unas ocho horas.

Madres de familia de algunos de los internos señalaron que la mayoría de los discapacitados que permanecen internos, no tienen familiares.