Ordena juez federal trasplante de riñón

Un juez federal en el estado de Baja California ordenó a las autoridades de Salud concluir los estudios necesarios para trasplantar un riñón a un paciente que padece enfermedad renal y hernia hiatal, sin que el Covid-19 sea impedimento para ello.

"Se concede la suspensión de plano respecto de los actos reclamados, para el efecto de que las autoridades responsables realicen las gestiones necesarias para que el quejoso Roberto Ruiz Romo, sea inmediatamente valorado por el área médica respectiva en relación con los padecimientos que refiere y, en caso de resultar necesario, se efectúe de manera urgente la intervención quirúrgica y cualquier tratamiento a la afección efectivamente diagnosticada por personal médico capacitado para tal efecto, en el que deberán seguirse los protocolos médicos respectivos", indica el acuerdo del juez Séptimo de Distrito en Baja California.

"La contingencia de salud por el virus Covid-19, en el estricto alcance jurídico de la suspensión de plano que aquí se concede, no es un factor que de alguna manera pueda limitar o condicionar para que se realicen los protocolos médicos para determinar la viabilidad y, en su caso, materializar el trasplante de órganos vitales, en el caso, de riñón, pues la calidad en la atención médica debe proteger el derecho a la vida del gobernado", subrayó.

El juez añadió que la falta de instalaciones, personal médico, instrumental o tecnologías, no debe ser obstáculo para negarle los procedimientos y la intervención o intervenciones quirúrgicas que necesite el quejoso.

En su demanda, el inconforme afirmó que requiere, además del trasplante, una cirugía de hernia y que ya cuenta con la recomendación de protocolo de cirugía y un donante vivo de riñón, pero que no le han hecho los estudios necesarios para llevar a cabo la intervención y que entre más tiempo pasa, más riesgo corre su vida.

Desde marzo pasado, el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) recomendó suspender temporalmente todos los programas de donación y trasplante de órganos y tejidos a nivel nacional hasta nuevo aviso, excepto los de casos de urgencia [hígado y corazón] y las asignaciones prioritarias [riñón y córnea].

El pasado 29 de junio, el Cenatra publicó un plan nacional de reactivación de estos programas en el que se establece un semáforo de riesgo, el cual será valorado cada semana para saber si se avanza o regresa en el sentido de que se debe tomar en cuenta la posibilidad de un rebrote del virus.