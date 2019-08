Ordenan a FGR que presente a testigo clave en caso Javier Duarte

Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República que presente por la fuerza a su testigo clave en el caso contra Javier Duarte; el extesorero de Veracruz, Antonio Tarek Abdalá Saa.

Debido a que se ha negado asistir a las entrevistas que se ofrecieron como prueba en los procesos contra exfuncionarios que laboraron con el exgobernador, el encargado de despacho del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Xalapa, Manuel Díaz Meixueiro, ordenó que, a través de la Policía Federal Ministerial sea presentado por la fuerza a Tarek el próximo jueves en las instalaciones centrales de la FGR en la Ciudad de México.

Desde el pasado 22 de agosto, el juez de control indicó que en este caso subsiste el auxilio judicial sobre la defensa por lo que Tarek debe ser presentado por la fuerza.

Tarek llegó a un acuerdo con la extinta Procuraduría General de la República para no ser acusado por el desvío de 55 mil millones de pesos que pertenecían a la Federación y que ordenó transferir a diversas cuentas por órdenes que supuestamente le dio Duarte.

Mediante un criterio de oportunidad, Tarek declaró en contra de Javier Duarte y sus excolaboradores. El exfuncionario figura en 32 carpetas de investigación y 11 averiguaciones previas.

Por ello, la FGR lo tiene bajo protección y la Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha podido ejecutar una orden de aprehensión en su contra.

Según la orden del juez, si la PFM y la FGR en Veracruz no cumplen sus titulares podrían recibir multa de 8 mil 449 pesos cada uno.

"En ese tenor, toda vez que la Policía Federal Ministerial se encuentra bajo la conducción de la Fiscalía de la Federación...se instruye al agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Agencia Novena Investigadora de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos contra la Administración de Justicia, con residencia en la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus facultades y para lograr el eficaz cumplimiento de la determinación del juez de control, de manera inmediata coordine y proporcione los datos necesarios a la PFM correspondientes para la materialización del mismo", detalla el oficio enviado a la FGR.

Los asuntos por los que se citó a Tarek para ser entrevistado tienen que ver con los procesos que se siguen al extesorero Fernando Charleston Hernández, y contra Gabriel Deantes Ramos, exsecretario del Trabajo de Veracruz.