Ordenan a INER dar a conocer número de personas atendidas por Covid-19

Por votación unánime, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Ismael Cosío Villegas" a dar a conocer el número de personas atendidas por Covid-19 del 1 de enero al 18 de mayo.

Esta resolución se dio luego de que un particular solicitara detalle de las personas atendidas en esta institución, así como el desglosado por fecha de ingreso, fecha de alta, motivo, fecha y hora del fallecimiento, además de especificar si entre los pacientes hubo médicos o empleados del sector salud.

No obstante, el Instituto, como respuesta, declaró que era incompetente para conocer la información y orientó al solicitante a presentar su solicitud ante la Secretaría de Salud.

Este hecho inconformó a la persona interesada en conocer los datos, por lo cual presentó un recurso de revisión ante el Inai.

El INER, por conducto de la Dirección Médica, proporcionó el número de pacientes internados por Covid-19 en el Instituto sólo al 13 de abril.

Sin embargo, en el análisis del caso, a cargo de la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, se determinó que la dependencia es competente para conocer la información y debe entregar la información con el desglose requerido en el periodo solicitado.

"Debemos recordar que el Covid-19 es causado por un virus que provoca síntomas directamente vinculados con el aparato respiratorio, por lo que dicho padecimiento guarda relación con las atribuciones del INER", destacó la comisionada.

En sus alegatos, Ibarra destacó que el país cuenta con más de 150 mil casos confirmados de COVID-19 y más de 17 mil personas que lamentablemente han perdido la vida, según cifras al 17 de junio.

En particular, sobre el personal de salud contagiado, indicó que la Secretaría de Salud tiene un registro de 32 mil 388 trabajadores diagnosticados, de los cuales, 463 han fallecido.

"Otorgar información como la solicitada permitirá tener claridad sobre las actividades que ha desplegado el sujeto obligado para atender a las personas que han contraído Covid-19 y el resultado obtenido, que en ciertos casos afortunadamente implicarán el alta de las y los pacientes, y en otros, lamentablemente, habrán tenido un desenlace fatal", enfatizó.

Por ello, la comisionada ponente pidió al Pleno del Inai revocar la respuesta del INER y le instruyó a hacer una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas competentes, sin omitir a la Dirección Médica, a fin de que proporcione el número de personas atendidas por Covid-19.