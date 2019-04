Ordenan aprehensión contra hermana de Karime Macías por fraude

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez federal una orden de aprehensión en contra de Mónica Ghihan Macías Tubilla, hermana de la esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, Karime Macías, por el delito de defraudación fiscal por 3.5 millones de pesos.

En breve, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) emitirá una ficha roja a las policías del Reino Unido y de más de 190 países para localizar y extraditar a la cuñada de Duarte de Ochoa, requerida por un juez con sede en la capital veracruzana.

Según la investigación de la FGR, Mónica Ghihan Macías formó parte de la red de prestanombres creada por Duarte de Ochoa, para adquirir varias propiedades en Estados Unidos, con recursos de procedencia ilícita.

Se ha documentado que la cuñada del ex mandatario apareció como propietaria de inmuebles en el Woodlands Country Club, una zona residencial exclusiva en Houston, Texas.

El año pasado, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) entregó al gobierno de Veracruz, en ese momento encabezado por el panista Miguel Ángel Yunes, cuatro departamentos cuya propietaria era Mónica Ghihan Macías Tubilla. Los inmuebles se ubican en la "Torre Pelícano", en la zona residencial del municipio de Boca del Río, Veracruz.

Los departamentos cuentan con sala, comedor, cocina, tres baños completos, balcón y salidas elevador.

En octubre de 2018, el gobierno de México, a través de la cancillería, solicitó formalmente a las autoridades de Inglaterra la detención con fines de extradición de Karime Macías, hermana de Mónica y esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

La ex primera dama de Veracruz es requerida por un juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, quien giró una orden de aprehensión por presunto desvío de más de 100 millones de pesos en empresas fantasma, cuando estuvo al frente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en la entidad.

Interpol emitió la ficha roja en mayo del año pasado para localizar y detener a Karime Macías Tubilla, por lo que es buscada en más de 190 países.