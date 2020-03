Ordenan cierre de bares, centros nocturnos, bibliotecas, museos y discotecas en San Pedro Garza

El municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, decretó este miércoles estado de emergencia por el coronavirus y anunció el reforzamiento de medidas de restricción de actividades.

La declaratoria, que fue emitida por el alcalde Miguel Treviño de Hoyos, establece el cierre obligatorio de bares, centros nocturnos, bibliotecas, museos y discotecas. Además, hace un llamado a todas las personas del municipio a permanecer en sus casas si no tienen algo urgente a qué salir, y facultó a la Secretaría de Seguridad Pública para hacer respetar dichas medidas.

Las medidas son pertinentes porque el municipio, que tiene poco más de 120 mil habitantes, concentra 14 de los 19 casos de Covid-19 confirmados en Nuevo León. Se trata de personas con antecedentes de viajes al extranjero, principalmente a Estados Unidos, España e Italia.

El estado de emergencia implica la suspensión de todos los eventos públicos. También se requerirá del otorgamiento de nuevos permisos para la realización de actos públicos y privados, aun en casos en los que se tenga un permiso previo.

Asimismo, se suspenden o restringen los servicios públicos que representen un riesgo para la salud y no sean de urgente necesidad, como los que ofrecen bibliotecas, centros comunitarios y museos.

Se ordenó el cierre inmediato de bares, cantinas, centros de espectáculos, recreativos, nocturnos, sociales, cervecerías, clubes, discotecas, gimnasios públicos y privados, así como la suspensión de mercados en la calle (tianguis).

En el acuerdo "se ordena a todas las personas a no permanecer fijos en parques y lugares públicos, solamente pueden transitar por ellos.

"Se ordena a todas las personas a no realizar reuniones en parques y lugares públicos, y se insta a todos los habitantes del municipio a permanecer en su casa si no tiene una causa urgente o imprescindible que los obligue a salir".

Reportan 19 casos. En tanto, el secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos , informó que son 19 casos confirmados de coronavirus en la entidad.

El funcionario también precisó que entre el martes y el miércoles la cifra de pacientes contagiados subió de 14 a 19, y agregó que hay 35 casos sospechosos, mientras que 62 han sido descartados.

En ese sentido, anunció que a fin de evitar que aumenten los contagios, y dado que hasta todos los casos positivos son importados, se buscará que todas las personas que lleguen de viajes internacionales permanezcan en cuarentena por 14 días en sus casas, para evitar la transmisión de la enfermedad, para lo cual buscarán información de las líneas aéreas y apelarán a la responsabilidad de los viajeros.

También pretenden establecer cuarentena por 14 días para todas las personas de vuelos nacionales que presenten los síntomas de la enfermedad respiratoria. Recomendó que quienes presenten los síntomas deberán acudir con un médico o que de preferencia se queden en su casa y permanecer en aislamiento hasta que sean dados de alta.