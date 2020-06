Ordenan descongelar 28 cuentas de cooperativa Cruz Azul

Un tribunal federal ordenó descongelar en su totalidad 28 cuentas de la cooperativa Cruz Azul que forman parte de las investigaciones que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por irregularidades.

El Decimosexto Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la Ciudad de México concedió una suspensión provisional para que la empresa disponga de 18 cuentas que un juez de amparo no desbloqueó al considerar que no acreditó, con documentación original, ser la titular, y de 10 más que fueron descongeladas parcialmente.

Esto, a pesar de que la UIF ya había descongelado algunas cuentas para que la cooperativa pudiera pagar la nómina.

En su resolución, el tribunal Colegiado indicó que la UIF no acreditó que el bloqueo derivó de una petición de alguna autoridad extranjero u organismo internacional.

"No existe evidencia de que dicha autoridad (la UIF) contara con documentación que sustente la existencia de una solicitud expresa de realizar el bloqueo de cuentas, formulada por una autoridad extranjera u organismo internacional que cuente con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de tal índole acorde justamente a un tratado bilateral o multilateral", señalaron los magistrados.

"Se concede la medida solicitada para el efecto (que) ordene el desbloqueo de las cuentas bancarias, a fin de que la parte quejosa pueda realizar operaciones financieras y disponer de sus recursos", señaló.

Añadieron que fue incorrecto que la juez negara la suspensión contra el bloqueo de 18 cuentas bajo el argumento de que la cooperativa no había acreditado su titularidad sobre las mismas con las copias simples que exhibió.

"Si bien no resultan suficientes para crear plena convicción sobre la existencia del original de donde fueron obtenidas, debe presumirse su existencia, salvo que haya prueba en contrario", indicaron.

En el juicio de amparo de origen, la juez Séptimo de Distrito en materia Administrativa, Laura Gutiérrez de Velasco, prevé resolver el próximo lunes si concede o niega la suspensión definitiva al bloqueo decretado por la UIF.

Las cuentas fueron bloqueadas desde el 28 de mayo pasado y al día siguiente, la UIF misma liberó algunas para pagar la nómina y a proveedores.

Además de este caso, la UIF mantiene abierta otra investigación contra Guillermo Álvarez, presidente de la cooperativa por facturaciones irregulares por 300 millones de pesos a empresas fachada.

EL UNIVERSAL informó que Álvarez ya compareció ante la UIF para conocer las investigaciones que hay en su contra y en próximos días deberá solventar las observaciones de la Unidad encabezada por Santiago Nieto.