Ordenan en Tabasco cierre de centros comerciales por coronavirus

Desde el aislamiento, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, anunció el endurecimiento de las medidas de prevención ante la emergencia sanitaria que se vive por el Covid-19, que establece cierre de centros comerciales y la prohibición de venta de bebidas alcohólicas.

A través de un video en sus redes sociales, el mandatario tabasqueño informó que a partir de este miércoles, se tomarán nuevas medidas y acciones extraordinarias para tener una mejor atención a la problemática que se enfrenta por el coronavirus.

"He emitido un decreto y ordenado al señor secretario de Gobierno y al señor secretario de Finanzas, para que a partir de mañana se cierren todos los establecimientos mercantiles, conocidos como no esenciales, esto incluye el cierre de centros comerciales y de plazas comerciales", indicó.

"Igualmente, lo he instruido para que se coordinen con los 17 presidentes municipales y se suspenda de manera temporal en tanto dura esta emergencia sanitaria, las ventas de bebidas alcohólicas y de cervezas, la venta, la distribución, la comercialización en todo tipo de establecimiento mercantiles", agregó.

López Hernández dijo que su administración trabaja para garantizar la salud y la seguridad de los tabasqueños, afirmando que hay tres áreas donde específicamente, se está trabajando sin escatimar recursos.

"La Secretaría de Salud por supuesto, como ustedes saben, está afrontando con éxito la problemática por la que atravesamos. La Secretaría de Seguridad Pública, tiene instrucciones específicas de reforzar la vigilancia, en nuestras calles, en nuestras colonias, en todo el Estado para garantizar la seguridad de las personas y bienes de los tabasqueños", apuntó.

Dijo que la otra área sensible del Gobierno que tiene instrucciones de no detener sus trabajos es el Sistema de Agua Potable, que están trabajando sin descanso para garantizar que el preciado líquido, llegue a todos los tabasqueños.

"Quiero agradecer su confianza, su paciencia y decirles que estaremos a la altura de las circunstancias, por eso, los exhorto a no salir de sus casas, a mantenernos en casa, a cuidar de los adultos mayores y de las personas vulnerables", pidió.

Concluyó su mensaje emitido desde su residencia, donde se encuentra en cuarentena debido a que dio positivo a Covid-19, que "solamente así vamos a salir adelante, unidos en nuestros hogares, unidos en nuestras casas Tabasco será fortalecido".