Ordenan libertad inmediata de jueza presa en Veracruz

En virtud de que los delitos de los que se le acusa no ameritan prisión preventiva oficiosa, una jueza de amparo ordenó la "inmediata y absoluta libertad sin condicionamiento alguno" de la jueza local de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, detenida en junio por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias.

La jueza Decimoquinta de Distrito en el Estado de Veracruz, Daniela María León Linarte, determinó que el juez que giró la orden de aprehensión contra Sánchez Hernández, la Fiscalía de Veracruz y la Policía Ministerial incurrieron en desacato al cumplimiento de la suspensión provisional en el juicio de amparo que promovió la jueza local para evitar ser detenida.

"Es fundado el incidente por incumplimiento de la suspensión provisional que se plantea, por los motivos y fundamentos que enseguida se exponen... en estricto acatamiento a la suspensión provisional de nueve de junio de dos mil veintitrés, dictada en el incidente de suspensión en que se actúa, al momento de acordar la recepción de tal oficio, determine no tener a su disposición a la allá investigada *** y por el contrario, establezca que, en virtud de que los hechos con apariencia de delito por los que se investiga a la aquí quejosa no ameritan prisión preventiva oficiosa, ORDENE QUE SE LE DEJE EN INMEDIATA Y ABSOLUTA LIBERTAD SIN CONDICIONAMIENTO ALGUNO", resolvió.