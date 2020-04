Ordenan no aplicar lineamientos de Guía Bioética a un hombre con amparo

Un juez federal ordenó no aplicar a un hombre, los lineamientos Guía Bioética de Recursos de Medicina Critica con la cual se dará prioridad a los jóvenes con coronavirus sobre los adultos mayores.

El juez Segundo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México admitió a trámite una demanda de amparo promovida por un hombre llamado Raúl Lugo Bello, quien pidió también que se ordene a las autoridades de Salud realizarle la prueba para detectar si tiene Covid-19.

El juez concedió la suspensión para que, además de que se le realicen de manera "inmediata las pruebas necesarias para detectar de forma temprana y oportuna si se encuentra infectado del virus SAR-COV2, coronavirus o Covid-19", en su domicilio.

Para el caso de resultar positivo el juez señaló que personal de Salud deberá trasladar al quejoso al hospital correspondiente y proporcionarle el tratamiento médico que requiera.

"No se le apliquen los lineamientos para la asignación de recursos a favor de los pacientes portadores de la enfermedad Covid-19, establecidos en la otrora Guía Bioética de Recursos de Medicina Critica, elaborada por el Comité de Ética del Consejo de Salubridad General. En la inteligencia que lo anterior, se llevara a cabo en los términos y condiciones que el caso particular amerite y bajo la más estricta responsabilidad de los médicos y/o personal que, en su caso, se asigne", indicó.

El juzgador enfatizó que los médicos encargados de atender al quejoso deberán prescindir de aplicar cualquier protocolo, guía o manual que lo ponga en desventaja frente a otros pacientes.

"Se hace del conocimiento de las autoridades médicas que al llevar a cabo las acciones anteriores, deberán, en la medida de lo posible, garantizar el consentimiento previo e informado de la parte quejosa en su proceso de salud, asegurando, ante todo, un trato digno y humanizado; asimismo, deberán prescindir de aplicar cualquier guía, manual, protocolo o similar que disponga una desventaja frente a otros pacientes en el cuidado de su salud, tal como lo disponía la otrora guía bioética de asignación de recursos durante covid-19, pues con ello se propiciaría una discriminación y se estarían observando las disposiciones internas y externas que protegen el derecho a la salud y a la vida".