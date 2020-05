Ordenan regresar a Javier Duarte 40 inmuebles decomisados

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación es la instancia encargada de revisar la decisión de una juez que confirma la sentencia de 9 años de prisión en contra del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, pero ordenó regresarle 40 inmuebles que se le habían decomisado.

En su conferencia de prensa, en Palacinal, el presidente López Obrador dijo que es respetuoso de las decisiones del Poder Judicial, aunque dijo que existen instancias para revisar la actuación de los jueces.

"El Poder Judicial tiene una instancia para observar si se aplica bien la ley como esta instancia del Poder Judicial pues es una especie la fiscalía, no, es el Consejo de la Judicatura y, cuando hay una decisión de estas se puede acudir al Consejo de la judicatura y pedir la revisión, no nos corresponde a nosotros, una de las cosas que hemos hecho y respetar Las decisiones del poder Legislativo y Judicial", dijo.

Ayer, un tribunal federal confirmó la condena de 9 años de prisión a Duarte, por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Empero la magistrada titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México, Isabel Porras Odriozola, revocó el decomiso de más de 40 propiedades ligadas al ex gobernador.

El presidente dijo que solicitará a secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero que pida una reunión con el Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, con el objeto de que se revise el caso Israel Vallarta, acusado de secuestro junto a su ex pareja Florence Cassez, quien aún no tiene una condena.