Ordenan transparentar cifra de unidades sanitizadas en la CDMX

La Secretaría de Movilidad (Semovi), Metrobús y Red de Transporte Público de Pasajeros (RTP), deben dar a conocer el número de unidades de transporte que ha sanitizado, con motivo de la contingencia sanitaria por Covid-19, ordenó el pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México (Info).

Dicho ordenamiento es consecuencia de la una solicitud de información sobre las unidades vehiculares públicas y público-concesionadas, que han sido sanitizadas a partir del 1 de marzo pasado, además de detallar la sustancia utilizada, cantidad de vehículos, frecuencia con que la realizan, así como el gasto erogado y el contrato respectivo.

"Este proyecto es importante porque destaca varios puntos, no sólo las medidas de protección a la salud en cuanto al transporte público, sino al tema de gasto: cuánto han erogado en contrataciones para la protección de la salud", explicó la comisionada del Info, Marina San Martín Rebolloso.

Destacó que, en medio de la crisis sanitaria, los sujetos obligados deben rendir cuentas de las contrataciones extraordinarias realizadas para su atención, explicando y justificando la toma de sus decisiones.

Por ello, el Pleno de Info avaló la propuesta por unanimidad, para que RTP, Semovi y Metrobús den a conocer el número de unidades de transporte que han sanitizado con motivo de la contingencia sanitaria por Covid-19.

De acuerdo con el proyecto de resolución del recurso RR.IP.1619/2020, a cargo de la ponencia de Marina San Martín Rebolloso, un particular pidió a RTP la información sobre las unidades vehiculares públicas y público-concesionadas que han sido sanitizadas.

Durante la reunión virtual, se observó que, si bien RTP asumió competencia e hizo del conocimiento del particular lo solicitado con relación a las unidades vehiculares de su competencia, no remitió la petición a la Semovi y al Metrobús, para que proporcionarán lo requerido respecto de las unidades vehiculares a cargo de dichas instancias, por lo que se instruyó a RTP hiciera lo conducente.